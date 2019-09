'Hrvatska bi trebala bolje štititi vanjsku granicu Europske unije'

Slovenski premijer Marjan Šarec kazao je u četvrtak da je mogući ulazak Hrvatske u Schengenski prostor ovisan u prvom redu o sigurnosnim kriterijima koje za to ona treba ispuniti, 'a ne od Slovenije'

"Ulazak Hrvatske u Schengen ne ovisi o Sloveniji nego od evaluacijskog povjerenstva", kazao je Šarec u razgovoru za Slovenski radio, dodavši kako je "isključivi" i glavni sigurnost kriterij pri procjeni povjerenstva. To ne ovisi o nama, no istina je da me brine sigurnosna situacija na granici Hrvatske sa Srbijom i BiH, kazao je Šarec, te rekao kako bi Hrvatska trebala bolje štititi vanjsku granicu Europske unije, kako preko njenog teritorija u Sloveniju i sadašnji Schengenski prostor ne bi dolazili ilegalni migranti.