Hrvati u jednom danu prikupili više od 50.000 eura za Tursku: 'Odaziv je iznimno velik'

Hrvatski Crveni križ pokrenuo je akciju prikupljanja donacija za pomoć Turskoj i Siriji, a za RTL Danas je govorio njihov izvršni predsjednik Robert Markt

Upitan koliki je odaziv građana, Markt je rekao da je odaziv iznimno velik.

'Tijekom jučerašnjeg popodneva uplaćeno je više od 20 tisuća eura, koje smo mi jutros odmah putem bankovnog transfera poslali turskom Crvenom polumjesecu. Tijekom današnjeg dana uplaćeno je više od 35 tisuća eura koje ćemo sukcesivno slati kako turskom polumjesecu tako i međunarodnoj federaciji Crvenog križa koja nam je jedini garant da će taj novac stići do građana Sirije. Treba istaknuti i više od 43 tisuće poziva koji su ostvareni na humanitarnom telefonu ali to me ne začuđuje, poznajemo naš narod, Hrvati su ljudi velikog srca i sjećaju se kako je Turska postupila tijekom potresa koji je zadesio Sisačko-moslavačku županiju. Ovo je tužna ali ipak prilika da pokažemo da smo uz njih u ovim teškim trenucima', kazao je Markt za RTL Danas.