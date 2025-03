Hrvati troše gotovo trećinu mjesečnog dohotka na hranu, a budućnost ne izgleda sjajno

‘U ljeto 2021. su cijene počele značajno rasti. To je post-covid razdoblje i tada su nakon recesije radilo na monetarnim politikama. Htjelo se što prije potaknuti gospodarstvo. Velike ekonomije poput Kine i Indije su jako radile na povećanju poljoprivredne proizvodnje te je tu došlo do snažnog povećanja cijena’, objasnila je Blažić.

Istaknuo je da je Hrvatska u zadnje dvije godine najviše povećavala masu plaća iz proračuna među svim članicama Europske Unije. Taj postotak je bio 2 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

‘Da nema kupovne moći, ne bi bilo niti inflacije. Ljudi ne bi bili spremni financirati ovaj rast cijena’, rekao je Stojić.

‘U Hrvatskoj postoji jedan dio građana koji ne sudjeluje u snažnom rastu. To su ugrožene skupine poput umirovljenika, i to ne svih, do onih koji rade u određenim djelatnostima u kojima nije došlo do povećanja plaća’, kazao je.