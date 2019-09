Hrelja: HSU podržava uvođenje nacionalne mirovine; sumnjamo da će se ostvariti

Hrvatska stranka umirovljenika podržava uvođenje nacionalne mirovine, ali uz velike ograde i sumnje da će se to dogoditi, jer se to pitanje pojavljivalo svaki put pred izbore i nije rješavalo, rekao je u četvrtak predsjednik HSU Silvano Hrelja

Radi se o mirovini koju bi primali stariji od 65 godina koji nikad nisu bili zaposleni ili su radili manje od 15 godina, koliki je hrvatski minimum za stjecanje mirovine. Osim novca koji se mora osigurati u proračunu, najavljeno je kako je jedno od glavnih pitanja koje država namjerava razriješiti hoće li se nova mirovina dijeliti svima starijima od 65 bez mirovine ili će se uvesti kriteriji temeljeni na imovinskom i dohodovnom cenzusu.

Po Hreljinim riječima to je u stvari socijalna pomoć za starost, no ako bi se to utvrdilo kao mirovinsko pravo moglo bi se dogoditi da ga moramo isplaćivati u inozemstvu, odnosno da nije za bivše građane koji su nekad radili u Hrvatskoj, a žive u inozemstvu.