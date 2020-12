Hrabri kapetan katamarana na brodu oživljavao putnika i uspio: Potrajalo je svega dvije-tri minute dok nije zatreptao i stisnuo mi ruku. Bio je to ljepši osjećaj nego da sam dobio Eurojackpot

Mate Durdov (55) iz Splita, zapovjednik katamarana Novalja koji vozi rutu po zadarskom akvatoriju, spasio je život svog putnika

'Baš smo bili pristali u Zadar i namjeravali smo spustiti skale za iskrcaj kad je na zapovjedni most uletio konobar vičući " Brzo, brzo barba, stariji čovjek ne diše, u nesvjesti je!". Trčeći dolje, uspio sam nazvati 112 i hitnu. Čovjek je imao zatvorene oči, bio je u nesvjesti, supruga mu je vrištala od straha, sin ga je držao u rukama i vikao Upomoć umire mi otac!, panika se širila i nije bilo ugodno', govori za 24sata Mate Durdov (55), zapovjednik katamarana Novalja koji plovi na ruti Zadar – Molat – Brgulje - Zapuntel – Ist.

'Kormilar i ja polegli smo ga na pod, on mu je upuhivao zrak , zabacili smo mu glavu da se otvore dišni putevi, a ja sam radio reanimaciju pritiskajući prsni koš. Izgledalo je kao da traje cijelu vječnost, a potrajalo je svega dvije-tri minute dok nije zatreptao i stisnuo mi ruku. Bio je to ljepši osjećaj nego da sam dobio Eurojackpot, bio sam presretan! Cijelo vrijeme u glavi bilo da je to mogao biti moj otac', kazao je hrabri kapetan iz Splita.

Znao je što radi jer je posada Jadrolinije obučena da u svakom trenutku znaju pružiti osnovnu medicinsku skrb te sustavno ulažu u edukaciju djelatnika, kako su potvrdili u tom brodoprijevozniku.