Kultni hotel na elitnoj lokaciji u Splitu konačno ide na bubanj, poznata je i cijena, a jamčevina je – dva milijuna eura

Zatvoreni i zapušteni hotel na vjerojatno najprestižnijoj lokaciji u gradu, splitski Bellevue na Prokurativama, stavlja se na prodaju s početnom cijenom od 7.167.031,65 eura te jamčevinom od okruglih dva milijuna eura - odlučio je u utorak Trgovački sud u Splitu i tako višedesetljetnu stečajnu trakavicu doveo na korak prema dovršetku

Takva odluka već je bila donesena, no spriječila ju je sutkinja Trgovačkog suda u Splitu Ana Golub Gruić , čiju je odluku kasnije potvrdio Visoki trgovački sud. Procijenjeno je, naime, da bi drugačiji model prodaje hotela omogućio natjecanje i drugim zainteresiranim tvrtkama iz Hrvatske i inozemstva, a postignuta razlika u cijeni državi kao većinskom vlasniku trebala bi donijeti i nekoliko milijuna eura izravno u proračun.

Na koncu je spriječen plan Josipa i Matka Mijića, poduzetnika koji su za iznos manji od milijun eura otkupili najveći dio potraživanja, došli do većine na skupštini vjerovnika i predložili da se ona pretvore u vlasništvo nad desetak milijuna eura vrijednim hotelom, uz obavezu da nakon kupnje podmire i potraživanja preostalih vjerovnika, a po procjenama ona ukupno iznose najviše četiri milijuna eura.

S objektom veličine 2.209,19 četvornih metara - dodatnu manju kvadraturu posjeduju još država i Grad Split, no pretpostavlja se da neće biti problema oko otkupa tog dijela - prodaju se sve njegove pokretnine, precizno popisane u sudskom rješenju. Tu su računala, telefoni, televizori i radni stolovi, zatim oprema kuhinje, restorana, kavane i svih pedesetak soba - uglavnom nabavljena prije pet do šest godina - do niza umjetničkih djela, među kojima se nalaze i ona Josipa Botterija Dinija, Petra Letice, Charlesa Bilicha i tapiserija Jagode Buić.

Povijest kultnog hotela

Bellevue je, inače, točno 147 godina star hotel, simbol grada u kojemu su svojedobno odsjedali svjetski poznati književnici i nobelovci te koji se pojavio na prvoj hrvatskoj razglednici još davne 1880. godine, a imao je i važnu scensku ulogu u kultnoj seriji 'Velo misto'. U drugoj polovici 19. stoljeća u zapadnom krilu netom izgrađenih Prokurativa otvoren je kao hotel De la Ville u vlasništvu Spiridona Tocigla, potom mijenja imena i vlasnike, a 1934. godine - tada pod Prvom pučkom dalmatinskom bankom - doživljava glamuroznu rekonstrukciju. Nakon rata postaje 'općenarodna imovina', a pet godina kasnije ulazi u Gradsko hotelsko poduzeće hotel Bellevue. Do početka devedesetih bio je u sastavu Union Dalmacije, a tada neobičnim manevrom nastaje tvrtka Laurus s golemim kapitalom - dva hotela, dva prenoćišta, osam restorana, kavanom, dvije pizzerije, pet gostionica, dva snack bara, četiri caffe bara, 42 buffeta, pet sezonskih buffeta, sedam restorana društvene prehrane, pekarom, poslovnim uredima i pet poslovnih prostora te 827 zaposlenika. Potom slijede pretvorba i privatizacija i, dakako, otvaranje stečaja već početkom dvijetisućitih, a nakon toga čerupanje komadić po komadić i nekretninu po nekretninu. Nekim čudom, zbog nerazjašnjenog vlasništva, baš Bellevue nastavio je postojati ni živ ni mrtav.