Hoće li stroži uvjeti kreditiranja srušiti cijene nekretnina? Evo što kažu stručnjaci

Zbog izmjena Ovršnog zakona, prema kojem se umjesto dosadašnje dvije trećine od ovrhe mora zaštititi tri četvrtine plaće, postrožit će se odobravanje stambenih kredita, a posljedica će biti smanjenje interesa za nekretnine i pad njihovih cijena, smatraju stručnjaci za prodaju nekretnina

Vice Šantak, direktor Rivalitas nekretnina, kaže: 'Interes za nekretnine će i dalje postojati, u to nema sumnje, ali će se stvari na tržištu sasvim sigurno promijeniti i pitanje je koliko će kupci biti kreditno sposobni, to je druga priča. Jer ako se nekome kreditna sposobnost smanji za trećinu ili čak za pola, onda je pitanje što će moći kupiti.

U tom slučaju i prodavatelji će se morati prilagoditi. Uzalud vam visoka cijena ako nitko ili mali broj ljudi to može kupiti. Nesumnjivo je da će doći do korekcije cijena prema dolje i do određene stabilizacije na tržištu. Koliko bi cijene mogle pasti, teško je reći i to je uvijek nezahvalno prognozirati.