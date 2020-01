Hoće li Plenković poštovati Statut HDZ-a i raspisati unutarstranačke izbore do proljeća? Evo što je rekao

'Sve će biti na vrijeme', kazao je premijer Plenković hodajući od Banskih dvora do Hrvatskog sabora, gdje je za 9.30 sati zakazan početak aktualnog prijepodneva. Novinari su premijera, sada već tradicionalno, 'zaskočili' s nekoliko pitanja u prelasku Markovog trga

Hoće li premijer ispoštovati rokove iz Statuta HDZ-a prilikom sazivanja unutarstranačkih izbora? Premijer je odgovorio da će 'sve biti na vrijeme'.

A kako komentira dosad najžešći napad gradonačelnika Vukovara Ivana Penave, koji je poručio da HDZ na čelu s Plenkovićem ide u krivom smjeru? Premijer je rekao da to nije vidio i upitao novinare gdje je to objavljeno. Kada je doznao da je Penava o stanju u vladajućoj stranci govorio za Hrvatski tjednik, rekao je da to prvo mora vidjeti.