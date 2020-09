HGSS-ovci postavljaju prvu izložbu tweetova u Hrvatskoj

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) povodom 70. obljetnice postojanja predstavit će svoje najkreativnije objave s Twittera, koje su ih učinile omiljenim komunikatorom u javnome prostoru, na izložbi "Trending #HGSS70" od 19. do 25. rujna

"Budući da uobičajeni, ozbiljni apeli ponekad ne mogu doprijeti do najpustolovnijih ljubitelja prirode, naša Komisija za informiranje i analitiku pronašla je nove načine komunikacije s domaćom i stranom javnosti, a najpopularnijim se pokazao Twitter", istaknuo je Josip Granić, pročelnik Hrvatske gorske službe spašavanja.

Od subote do petka svi zainteresirani moći će posjetiti izložbu u Uraniji - prostoru kreacije i u vremenu od 11 do 20 sati prisjetiti se simpatičnih rečenica poput "Dragi turisti, mi smo jako pristupačni ljudi, no zaista ne želite naše društvo dok ste na odmoru" te upoznati neke od spašavatelja i spašavateljica koji svoje živote svakodnevno posvećuju pomaganju drugima.

Naziv izložbe "Trending #HGSS70" proizlazi iz dijelova Twitterovog sučelja. Tako trending opcija pokazuje teme koje su aktualne u realnom vremenu, odnosno one o kojima su korisnici najviše pisali.

Drugi dio naziva, #HGSS70, službeni je nazivnik i "hešteg" kampanje povodom cjelogodišnje proslave sedmog desetljeća rada i postojanja HGSS-a pod kojim i građani mogu čestitati ovu veliku obljetnicu spašavateljicama i spašavateljima ili se, uz sliku, prisjetiti nekih vlastitih dogodovština koje uključuju HGSS.

HGSS od 1950. godine svakodnevno pomaže i traga za unesrećenim osobama, a u dugoj povijesti iza njih je preko 10.000 akcija spašavanja. Na godišnjoj razini preko 1000 volontera iz svih dijelova Hrvatske udružuje se na više od 800 akcija raznoga tipa, poput potraga, intervencija te akcija s helikopterom ili akcija na vodi.

Zbog svojeg inovativnog pristupa komunikaciji, HGSS je 2017. dobio nagradu "Komunikator godine" Hrvatske udruge za odnose s javnošću zbog toga što "koristi učinkovite kanale da bi prenio važne poruke, a to radi stručno, uvjerljivo, razumljivo, jasno i atraktivno".