Herman (HDZ): U četvrtak rasprava o Bandićevom izvješću o sljemenskoj žičari

Novoizabrani predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Mislav Herman (HDZ) rekao je u srijedu da je točka o izvješću gradonačelnika Milana Bandića o sljemenskoj žičari prebačena za četvrtak u nastavak skupštinske sjednice jer je tako bilo dogovoreno kada se slagao dnevni red.

Očekuje da će sutra od gradonačelnika Bandića samo primiti na znanje financijsko izvješće o projektu žičare. "Izvješće se niti prihvaća, niti odbija, nego samo prima na znanje. I naravno da nas sve u dvorani zanima kako će to predstavnici Grada predstaviti i opravdati", rekao je Herman novinarima.

Naglasio je da je sljemenska žičara projekt zagrebačkog HDZ-a jer je to bio njihov amandman, kao i Remetinečki rotor, te istaknuo da je HDZ-u projekt sljemenske žičare izuzetno bitan jer smatraju da je građanima Zagreba potrebna moderna sljemenska žičara.

O podršci HDZ-a gradskom proračunu za 2021. Herman kaže da se može postaviti pitanje koliko je realna njegova "težina" od preko 14 milijardi kuna, te mogućnost njegovoga izvršenja, pogotovo s prihodovne strane, ali se ne može dovoditi u pitanje situacija u kojoj se građani Zagreba trenutno nalaze.

O predstojećim lokalnim izborima i kandidatima za gradonačelnika Zagreba, Herman kaže da njih u HDZ-u situacija na ljevici baš previše ne opterećuje zato što se ne bave s ljevicom, vide da "oni grade sve veću i veću kobasicu od svoje koalicije, a ne mogu se dogovoriti tko će biti na čelu te kobasice".

A o tome tko će biti na čelu HDZ-a, Herman kaže da su u protekla dva tjedna konsolidirali i stabilizirali zagrebački HDZ te taj novi sastav sad ima puni izborni legitimitet i oni će na svojim unutarstranačkim tijelima, kada za to dođe vrijeme, odlučiti tko je njihova najbolja kandidatkinja ili kandidat za gradonačelnika Zagreba.

Kaže da sada ne može reći hoće li to biti on. "To ćemo tek odlučiti na unutarstranačkim tijelima", poručuje novoizabrani predsjednik zagrebačke Gradske skupštine te od nedavno i predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman.