HDZ-ov adut za Zagreb otkrio tko su mu najopasniji protukandidati i umirio zaposlenike gradske uprave: Nitko neće završiti na ulici

Davor Filipović, adut HDZ-a za čelno mjesto u Zagrebu, gostovao je u Dnevniku Nove TV. Kao izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu, koji je radio i u reviziji, ali i kao investicijski analitičar, Filipović smatra da je on pravi odabir za gradonačelnika Zagreba. Dodaje da se kao netko tko je četiri godine bio u Gradskoj skupštini, detaljno upoznao sa svim gradskim problemima, a posebno s financijama

''Osobno sam prošle godine u rujnu pozorio da ćemo, ako ne dođe do radikalnog zaokreta u financijama Grada Zagreba, doživjeti crnu sudbinu američkog Detroita'', kazao je Davor Filipović za Dnevnik Nove TV, dodajući da on zna kako to riješiti.

Na pitanje kako bi spriječio bankrot grada kaže da je rashodovna strana proračuna ključna. ''Moraju se preispitati sve stavke materijalnih rashoda koji su 2019. iznosili preko 3,3 mlrd. kuna", kazao je, između ostalog, Filipović.

Zašto je HDZ redovno glasao za gradski proračun? U situaciji ogromne krize htjeli su stabilnost, kaže Filipović, dodajući da su za ono što nije valjalo znali reći - ''ne''. Nabrojao je mnoge projekte za koje nisu glasali.