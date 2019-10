HDZ likuje: Tko će u petak stisnuti zeleni gumb?

HDZ je taj koji na 65 godina života vraća granicu za odlazak u starosnu mirovinu, svidjelo se to nekome ili ne, uzvratio je u četvrtak u saborskoj raspravi o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju Ivan Šuker (HDZ) na žestoke oporbene kritike Vladine mirovinske politike

Zakon o kojem raspravljamo priznanje je da je mirovinska reforma bila potpuni neuspjeh i promašaj, kaže Robert Podolnjak (Most) kojem je jedini 'mogući scenarij' da Sabor prihvati taj zakon u istovjetnom tekstu kako ga je Inicijativa "67 je previše" uputila građanima na potpis. Hrvoje Zekanović (Hrast) Vladi poručuje da bi "kuću trebalo graditi od temelja". Umjesto da radimo na demografskoj obnovi, da sutra imamo radnu snagu, nekome padne na pamet da produžujemo radni vijek na 67, 70 godina, pa ćemo onda invalide i starce, senilne starce držati da rade, je li to normalno, zapitao se zastupnik i poručio da, ako ima novca za propala brodogradilišta, treba ih biti i za mlade hrvatske obitelji.

Hrelja: Zaradit će pomoćnica ravnatelja HZZO-a

Silvano Hrelja (HSU) Vladi predbacuje da je uvela bonifikaciju za dulji ostanak u svijetu rada od 65. do 70., a 'ukinula' od 60. do 65. godine. Kome je to namjenjeno? Pravnicima, sucima, liječnicima, zapitao se Hrelja te ustvrdio kako će 'lijepo zaraditi pomoćnica ravnatelja HZZO-a, koja ima 71 godinu i nezamjenjiv je državni dužnosnik, baš će joj lijepo pasti ovih 20, 4 posto veće mirovine', izjavio je Hrelja.

Ministar Aladrović objasnio je pak da je stimulacija kasnijeg odlaska u starosnu mirovinu jedan od bitnih elemenata reforme, radi čega je tzv. bonifikacija povećana sa 0,15 na 0,34 posto za svaki mjesec kasnijeg odlaska u mirovinu. Cilj je, istaknuo je, nagraditi duži rad i omogućiti veće mirovine koje za pet godina dužeg rada mogu biti veće za 20,4 posto.

Hrg: Politička amnezija

Vladin potez 'brani' i Branko Hrg (HDS). Neprihvaćanje volje građana bilo bi nerazumno, Vlada je slušala glas građana i postupila razumno, rekao je zastupnik, primijetivši i kako je politička amnezija zanimljiva stvar.

Mrsić je, kada je bio ministar, predložio rad do 67 godine i ne mogu shvatiti da sada govori kao da se ništa nije dogodilo, naglasio je Hrg.