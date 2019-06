ZAMP se pohvalio rekordnim rastom autorskih naknada

Tako HDS ZAMP još jednu godinu zaredom bilježi rast iznosa prikupljenih autorskih honorara. Stručna služba Hrvatskog društva skladatelja autorima i nositeljima prava će za prošlu godinu raspodijeliti gotovo 99 milijuna kn autorskih naknada, točnije 98.968.275,99kn. To je čak 9,42% više nego u prethodnoj godini i novi rekord

Samo je kod prava mehaničke reprodukcije (klasična diskografija i privatno kopiranje) zabilježen manji pad od 1,1%. To je pokazatelj da se tu situacija stabilizirala u odnosu na velike padove do prije nekoliko godina.

Uz poslovne rezultate, HDS ZAMP tradicionalno predstavlja i autore čija su djela zabilježila najveći broj emitiranja na radijskim i TV postajama u kalendarskoj 2018. To su, abecednim redom imena: Ante Pecotić, Branimir Mihaljević, Denis Dumančić, Husein Hasanefendić, Miro Buljan, Neno Belan, Predrag Martinjak, Tonči Huljić, Vjekoslava Huljić i Zlatan Stipišić.

Od stranih imena u top 10 najemtiranijih autora prošle godine nalaze se uglavnom dobro poznata imena koja već desetljećima drže primat svjetske glazbene industrije: Bruce Springsteen, Bryan Adams, Ed Sheeran, George Michael, Sting, Mark Knopfler, Max Martin, Michael Jackson, Paul McCartney te Prince.

Najemitiranija domaća pjesma u 2018. bio je Porinom ovjenčani duet Vatre i Massima „Nama se nikud ne žuri“. Slijedi je „Ako te pitaju“ autorskog tandema Vjekoslave i Tončija Huljića u izvedbi Petra Graše, a na trećem mjestu je „Do posljednjeg retka“ u kojoj su se Miji Dimšić autorski pridružili Damir Bačić, Vjekoslav Dimter i Branimir Jovanovac.

Kod stranih pjesama na domaćem terenu „These days“ Rudimentala ft. Jess Glynne, Macklemore & Dan Caplen je najemitiranija, a slijede je „Feel it still“ Portugal. The Man i „Girls like you“ Maroon 5 feat. Cardi B.