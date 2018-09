Hasanbegović: Plenković se nalazi u poziciji političkog uzurpatora

Zlatko Hasanbegović, saborski zastupnik Neovisnih za Hrvatsku gostujući na N1 osvrno se na jučerašnji napad premijera Andreja Plenkovića (HDZ) na aktualnom satu Sabora na njegovu stranačku kolegicu Brunu Esih, ali i njega samog

Smatra da SDP u domaćem političkom životu više nije potreban jer te ciljeve ostvaruje Plenković.

Osvrnuo se i na prozivku da ga nije bilo prvog radnog dana u Saboru.

'Da mu pojačam paranoju reći ću da sam bio s nekoliko mojih kolega, a iz njegove stranke u Saboru', kazao je Hasanbegović.

Dodao je da se u godini pada Berlinskog zida premijer nadahnjivao Karlom Marxom i Edvardom Kardeljem.

'Mene i Esih nije stvorio Plenković već je on preko nas i naših glasova došao u poziciju u kojoj se nalazi, a osjećaj greške je obostran jer sam pridonio tome da dođe na vlast. On zaboravlja da mi nismo odmetnuti elementi njegove stranke. Da smo to htjeli biti ostali bi s njima', istaknuo je.

Naveo je da su vlade HDZ uvijek igrale ulogu korisnog idiota Milorada Pupovca, a osvrnuo se minuistra obrane Damira Krtičevića koji je prilikom obiljažavanja akcije Medački džep pozdravio Mirka Norca pravomoćno osuđenog za ratni zločin.

'To je pitanje za one koji su radili protokol. Ako je osoba pozvana ona je pozdravljena kao ratni zapovjednik. Svoju je kaznu odslužio i sada je slobodan građanin. On je bio tamo u svojstvu ratnog zapovjednika', zaključio je.