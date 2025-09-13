HAK upozorava: Gust promet na A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora

Zbog magle, smanjena je vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Povremeno je pojačan promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama te pojedinim graničnim prijelazima. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoje i vožnja u koloni.

Zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7.5 t na pojedinim cestama u Istri i priobalju u subotu je do 14 sati, te u nedjelju od 12 do 23 sata. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti DC1.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je brodska linija Zadar-Preko.