HAC očekuje pojačani prometa zbog blagdana Svih svetih. Evo gdje bi moglo biti gužvi

Na gradilištima na kojima je to moguće privremene regulacije prometa bit će uklonjene ili prilagođene kako bi se vozačima olakšalo putovanje, no radovi na nekim dionicama ne mogu se obustaviti pa će se promet tamo odvijati po postojećoj regulaciji.

U slučaju prometnih nesreća ili izrazito velike gustoće prometa na tim su lokacijama mogući zastoji i vožnja u koloni, poručili su iz HAC-a.

Na autocesti A1, na dionici Gornja Ploča – Sveti Rok, zbog sanacije mostova Grabara i Ričica promet se odvija dvosmjerno kolnikom u smjeru Dubrovnika, po jednom traku u svakom smjeru. U nedjelju, 1. studenoga, planirano je otvaranje dviju traka prema Zagrebu i jedne prema Dubrovniku.

Zatvorene dionice

Ograničenja su na snazi i u široj zoni čvora Split (Dugopolje), gdje se izvode radovi na njegovoj dogradnji. Vozači iz smjera Zagreba prema Dubrovniku moraju izaći na čvoru Split (Dugopolje), polukružno se okrenuti na rotoru državne ceste te ponovno ući na autocestu preko naplatne postaje Dugopolje. Promet prema Splitu iz smjera Zagreba odvija se jednom trakom.

Dionica Bisko – Split u smjeru Zagreba zatvorena je za sav promet, pa se vozači iz smjera Dubrovnika preusmjeravaju preko DC 220, ŽC 6260 i DC 1 do čvora Dugopolje. Isti obilazni pravac koristi se za putovanje prema Splitu.

Iz Splita prema Zagrebu promet se vodi dvosmjerno preko izlazne rampe Zagreb – Split, dok na pravcu Split – Dubrovnik nema ograničenja.

Na A3, između čvorova Sveta Nedelja i Samobor prema Bregani, zbog sanacije kolnika promet duljine tri kilometara promet se odvija jednom trakom. Između Popovače i Kutine te Kutine i Lipovljana, u oba smjera, promet se odvija po dvije sužene trake zbog radova na odvodnji i sanaciji mosta Ilova. Zatvorena su odmorišta Zagreb (Plitvice) i Kraljeva Velika u oba smjera.

Preusmjeren promet

Na autocesti A4, na dionici između čvorova Novi Marof i Breznički Hum, u oba smjera, zbog sanacije kolnika u duljini od šest kilometara u smjeru Goričana promet se preusmjerava na kolnik u smjeru Zagreba. Promet se odvija dvosmjerno, po jednom prometnom traku u svakom smjeru.

Na A6, između Vrbovskog i Ravne Gore, promet se zbog radova sanacije kupole između tunela Javorova Kosa i Pod Vugleš odvija dvosmjerno jednom trakom na kolniku prema Rijeci.

U nedjelju će se, prema potrebi, omogućiti dodatna traka prema Zagrebu. Između Delnica i Vrata prema Rijeci prometuje se jednom trakom zbog sanacije vijadukta Golubinjak, dok se na dionici Oštrovica – Kikovica, zbog sanacije vijadukta Kamenjaka, promet u oba smjera vodi kolnikom prema Zagrebu, s jednom trakom prema Rijeci i dvije prema Zagrebu.

Na autocesti A7, na dionici između čvorova Rijeka zapad i Učka, u smjeru Rupe, Istre i Opatije, zbog radova na riječkoj aglomeraciji, čiji je investitor KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, promet se odvija jednom prometnom trakom.

Na A8, zbog dogradnje čvora Matulji, zatvoreni su krakovi 3 i 4, a promet se preusmjerava obilaznim pravcima preko čvorova Učka i Trinajstići te cesta L58108 i D8. Takva regulacija odnosi se na promet između Istre, Matulja, Opatije, Rijeke, Zagreba, Ljubljane i Trsta.

Vozačima HAC poručuje da na put krenu na vrijeme te da se prije polaska i tijekom vožnje informiraju o stanju u prometu.