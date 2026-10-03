Habijan: Briljantna umotvorina Grmoje koja nema veze sa zdravim razumom

"Potvrdilo se ubrzo da je riječ samo o još jednoj briljantnoj Grmojinoj umotvorini, koja nema veze sa zdravim razumom", poručio je ministar.

Nova njegova obmana je, dodao je, teza 'kako su SOA i državne institucije sve znale 2022. i nisu ništa poduzele oko otpada u Gospiću'.

"Predsjednik Mosta opet plasira dezinformacije u javni prostor", napisao je Habijan u subotu na svom Facebook profilu.

"Kao što je javno rečeno na saborskom Odboru, SOA je izvijestila da je inicijalnu nepotvrđenu sumnju u nezakonito odlaganje otpada u Gospiću dobila 2022. godine. Dakle, radilo se o inicijalnim sumnjama koje je tek trebalo provjeriti", napomenuo je Habijan.

Pri tome je poručio kako je SOA postupila sukladno zakonu i izvijestila o konkretnim podacima tijela kaznenog progona.

Što se tiče izvješćivanja državnog vrha, dodao je ministar, predsjednik Vlade, predsjednik Sabora i Predsjednik Republike već su javnosti objasnili da ih SOA nije obavijestila o sumnjama u nezakonito odlaganje otpada, ali su potvrdili da se radi o postupanju u skladu sa zakonom.

Sukladno Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu u predmetima u kojima se sumnja u počinjenje kaznenog djela koje se gone po službenoj dužnosti SOA ne izvješćuje državni vrh, već tijela kaznenog progona, napomenuo je.

"Saborski zastupnik koji SOA-i pripisuje ulogu DORH-a očito ne poznaje zakonske odredbe, ili ih je svjestan pa glumeći dežurnog tužitelja suca vrši neprimjeren pritisak na institucije - kako to i inače radi", rekao je Habijan.

A da nadležne institucije rade svoj posao profesionalno i neovisno, napomenuo je, najbolje potvrđuje činjenica da se istraga u slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću pokrenula i da je niz osumnjičenika za kaznena djela protiv okoliša procesuiran.

"Usprkos Grmoji i drugima koji bi tajne informacije zloupotrebljavali, a istrage opstruirali", zaključio je ministar.

Grmoja: Ako je SOA to znala, morala je obavijestiti vrh države

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ustvrdio je u petak kako je nakon sjednice Odbora za nacionalnu sigurnost jasno da su svi sve znali u najvišim državnim institucijama kada je obznanjeno da je SOA 2022. imala informaciju o otpadu u Gospiću, ali nisu ništa poduzeli jer su 'svi uvezani'.

"Ako je SOA 2022. godine znala za to, postavlja se pitanje što je nastavila raditi, je li odradila operativnu akciju, jesu prikupljane informacije u Italiji vezano uz talijansku mafiju koja je uz pomoć hrvatske mafije trovala Liku i jesu li te informacije predane hrvatskim institucijama, DORH-u i policiji", zapitao je.

Istaknuo je da je SOA, ako je znala, o tome morala obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Ako ih nije obavijestila, to znači da je SOA u službi mafije i da se hrvatski građani s takvom SOA-om ne mogu osjećati sigurni ni obaviješteni, tvrdi Grmoja.