Grčki parlament u četvrtak navečer donosi odluku o Sjevernoj Makedoniji

Grčki parlament kasno u četvrtak treba glasanjem zaključiti dvodnevnu raspravu o novom imenu 'Sjeverna Makedonija' za susjednu državu, a riječ je o bolnome pitanju koje je polariziralo grčku politiku i javnost

Skoplje i Atena potpisali su Prespanski sporazum kojim 'Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija' mijenja ime u 'Republika Sjeverna Makedonija' i time bi se trebao deblokirati njezin put prema članstvu u savezu NATO i Europskoj uniji, ali za to je potrebno da sporazum ratificira i parlament Grčke.

Mitsotakisova 'sredstva' mogla bi uključivati izglasavanje nepovjerenja premijeru Aleksisu Ciprasu, no on je isto takvo glasovanje pokrenuto na svoju inicijativu preživio prošli tjedan, ali s minimalnom većinom. Grčkog premijera podržala su 151 od 300 zastupnika, a novo glasovanje moglo bi odgoditi odluku o imenu do idućeg tjedna.

Zbog tog spora Ciprasovu vladajuću koaliciju prošli tjedan napustila je desna stranka Neovisni Grci, a njezin čelnik Panos Kammenos odstupio je s dužnosti ministra obrane. Time je ugrožena vladajuća većina u parlamentu. Ciprasova Syriza ima 145 zastupnika, no premijer u usvajanju dogovora računa na disidente iz manjih stranaka.

Očekuje se da će to tijelo potvrditi sporazum s minimalnom većinom, usprkos protivljenju oporbe i javnosti. Mnogi Grci smatraju da ime Makedonija znači i polaganje prava na sjevernu pokrajinu Grčke te da im Skoplje želi ukrasti helenski identitet.

Makedonski socijalistički premijer Zoran Zaev je kao znak dobre volje u lipnju izmijenio ime zračne luke i ulica koje nose ime grčkog vladara Aleksandra Velikog (Makedonskog) čiji spomenik krasi glavni skopski trg.

Skoplje je svoj pravni dio već odradilo, dodavši geografsku odrednicu svome imenu kako bi se razlikovala od grčke pokrajine. Ako grčki parlament ratificira sporazum, Atena će priznati susjednu državu pod novim imenom.

U nedjelju je na poziv desničarskih nacionalističkih skupina protiv prihvaćanja novog imena prosvjedovalo više od 100 tisuća ljudi. Središte Atene zauzele su tisuće ljudi s plavo-bijelim grčkim zastavama od koji su mnogi došli iz svih dijelova zemlje.

Prema AFP-a, lokalni stanovnici tvrdili su da je skup u Ateni bio najveći zadnjih desetljeća i da je daleko premašio prosvjede protiv mjera štednje na koje su Grci bili primorani zadnjih godina diktatom međunarodnih kreditora. Na prosvjedu je bilo ozlijeđeno tridesetak ljudi, uglavnom policajaca.