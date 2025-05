Grbin: Pula je u nedjelju glasala za promjene

Dodao je da on, kako je rekao "umjesto nerada, nudi znanje i konkretne programe, a umjesto samohvale i kukanja, nudi rad".

Ustvrdivši kako je Pula prekrasan grad, ali da zaslužuje puno, bolje i više od ovoga što ima sada, Grbin je istaknuo kako Pula zaslužuje da netko napokon počne rješavati probleme s kojima se građani suočavaju, od onih velikih, kao što su promet, parkiranje, vrtići, domovi za starije, stanovi za mlade, zbrinjavanje otpada, do onih, možda na prvi pogled manjih, ali u svakodnevnom životu bitnih, kao što su čistoća ulica, parkova, igrališta, kvaliteta klupica na kojima se stariji odmaraju ili sadržaja u gradu zimi.

"Mi, iz naše koalicije SDP-a i Stranke umirovljenika, spremni smo se s time uhvatiti u koštac", poručio je dodavši da je svjestan činjenice što je gradu potrebno, kako realizirati sve prijeko potrebne projekte te su zato "spremni odgovorno i s poštovanjem voditi Grad".

"Zato pozivam sve one koji su u prvom krugu glasali za promjene, sve one koji su govorili da te promjene žele ostvariti, da me podrže. U drugom krugu, u nedjelju 1. lipnja, idemo do kraja, zajedno do pobjede, zajedno do promjene", poručio je Grbin.