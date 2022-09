Grbin na SDP-ovoj konvenciji: 'Budućnost Hrvatske u pitanju je zbog pljačke'

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin u subotu je na otvorenju tematske konvencije SDP-a pod nazivom "Zaokružmo plaće!" izjavio da vladajući, uz podršku "svojih satelita opet provode brutalnu pljačku" i "dovode u pitanje budućnost svih nas" te poručio da tome mora doći kraj.

Istaknuo je kako je središnja tema 9. izvještajno tematske konvencije rad - kako živjeti od svoga rada, kako živjeti od mirovine koje su svojim radom ostvarene.

"Znamo koliko je to teško u Hrvatskoj i u normalno vrijeme, ali u ovim vremenima ekstremne krize, to postaje poseban izazov. U vremenima kada krupni kapital opet traži načina kako da sav trošak ove krize prebaci na one koji imaju najmanje - hrvatski narod, radnice i radnike. Mi kao SDP to ne smijemo dopustiti", poručio je Grbin.