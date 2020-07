Gradonačelnik Vrgorca Pranić optužio lokalne vatrogasce da se drogiraju: Najlakše je zatvoriti oči i pustiti, no to nije ispravno

Posljednjih dana Vrgorac potresa skandal. Prošloga je petka, zahvaljujući Facebook statusu gradonačelnika Ante Pranića (Nezavisna lista mladih), javno je potvrđeno kako su narkotici uzeli maha među pojedinim vatrogascima unutar lokalnog DVD-a

Dodao je da je ovo druga nenajavljena kontrola nakon prve provedene u prosincu.

'Nakon žutih kartona, idu crveni pa kome pravo, kome krivo, stoji u gradonačelnikovu Facebook statusu.

Potvrdio je kako je sve to tek vrh sante leda.

'Vrgorac je mali grad i kada ste gradonačelnik, ljudi očekuju da rješavate gotovo sve probleme. Možda bi bilo najlakše zatvoriti oči i pustiti da stvari idu svojim tokom, no to nije ispravno. Naravno, ne želim generalizirati i stvarati negativnu sliku o našim vatrogascima, ovdje je riječ o pojedincima. Dapače, dio naših vatrogasaca radi izrazito odgovorno, njihov zapovjednik i predsjednik uložili su poprilične napore u podizanje tehničkih komponenti na višu razinu, no što će nam sve to ako nema reda', obrazlaže Pranić.

Nakon nekoliko upozorenja, kaže, prošle je godine održan sastanak, a u prosincu 2019. napravljeno je i testiranje koje je pokazalo kako su neki zaposlenici konzumirali teške droge.

'Tada nismo izlazili u javnost s tim podacima želeći ljudski riješiti taj problem, mali smo grad, dana im je prilika da se situacija popravi. No, kako se dio nije pojavio na posljednjem iznenadnom testiranju, održanom u prošli petak, kap je prelila čašu. Odlučio sam da više neću šutjeti, iako mi se čini kako se ni mojim istupom ništa neće promijeniti. Dobio sam, doduše, neke signale da će se idućih dana raščistiti situacija, no vrijeme će pokazati', kaže gradonačelnik.