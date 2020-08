Građani bijesni: Platili su test, a nalaz ne stiže

Pred Nastavnim zavodom za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" danas je situacija puno bolja nego što je bila jučer, nema dugih kolona za drive-in testiranje. No velike gužve posljednjih dana ostavile su svoje posljedice

Naime, velik je broj onih koji su se testirali u petak, pa i u četvrtak - i još uvijek nisu dobili nalaze.

Najveći problem to stvara onima koji se zbog svog posla moraju vratiti u druge zemlje. Bijesni su jer sutra moraju biti u zemljama koje su i desetak sati vožnje udaljene, a još uvijek nisu dobili testove koje su platili i to su nam danas tijekom izvještavanja ispred Zavoda jasno dali do znanja.