Grabar Kitarović: Zaboravite sve spekulacije koje sam vidjela o velikoj plaći

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović izabrana je u članstvo Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO). Kaže da je osjećaj sjajan.

'Vrlo sam počašćena i vrlo sam radosna što sam izabrana za članicu Međunarodnog olimpijskog odbora. naravno, zahvalna sam svima - i onima koji su me predložili i onima koji su dali glas i doista se veselim radu na vrijednostima olimpizma. Ne samo kad je riječ o sportu, već i o međuljudskom razumijevanju. Implementaciji razvojnih ciljeva, među koje sport spada kao jedan od enablera u više skupina', kazala je Grabar- Kitarović, javlja Dnevnik.hr.

'Volonterska je funkcija i ne plaća se. Sve one spekulacije koje sam vidjela o velikoj plaći - zaboravite. Zbog toga nisam ni ulazila u sve ovo, već zato što volim sport, želim promicati sport, vrijednosti olimpizma i UN-a. Aktivirat ću se kolikogod mi to vrijeme bude dopuštalo jer sam u međuvremenu postala članicom nekoliko upravnih vijeća, raznih think-thank grupa diljem svijeta. Ali to mi je i cilj - raditi više globalno, nego lokalno', navela je Grabar-Kitarović.

Kako je rekla - misli da će ova funkcija biti ležernija iako jednako odgovorna i jednako zahtjevna.

Navodi da trenutno zbog koronavirusa radi od doma.



'Samoizolacija, korona, mjere distanciranja... Pokušavam u kući napraviti koliko mogu, pokušavam raditi na doktoratu koliko mogu, pomoći djeci u ovo vrijeme. Pokušavamo popuniti vrijeme da život ne bi bio život samo iz dana u dan nego da ga doista i živimo', zaključila je Grabar-Kitarović.