Grabar Kitarović: Državnici kreiraju moderni protokol. Nisam u Rusiji ukrala šou nogometašima

Gostujući u Dnevniku HRT-a, predsjednica, Kolinda Grabar Kitarović, odgovarajući na pitanje o iskakanju iz protokola na Svjetskom prvenstvu u nogometu u Rusiji, kazala je da su 'državnici ti koji kreiraju moderni protokol' i da 'ne postoje više ograničenja osim jednog, a to je ne uvrijediti domaćina'

Navela je da je nakon SP-a dobila preko sedamdeset zahtjeva za intervjue iz cijelog svijeta i da to nije očekivala.

'Ali bilo bi licemjerno reći da mi nije drago. Moramo se malo modernizirati, ući u trend, ljudi žele vidjeti naše mane i vrline, ljudske slabosti. Da osjete da respektiramo ljude. Meni je odlazak u svlačionicu, to je jedino mjesto gdje možete vidjeti igrače, to je jedini način da ja kao predsjednica mogu doći i čestitati im. Imam dojam da ljudi u svijetu žele baš to, da pokažemo slabosti. Držim da se protokol odnosi na one koji su u izaslanstvu.