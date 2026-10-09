Gori odlagalište otpada u Puli: 'Ostanite u kućama i držite prozore zatvorenima'

To je posljedica požara koji je izbio na području odlagališta METIS, javlja Istra24. Iz Grada su zamolili stanovnike s područja Šijana, Velog Vrha i Štinjana da ostanu u kućama i drže prozore zatvorenima.

Na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama, može se vidjeti velik požar i gusti dim koji se izdiže s požarišta.