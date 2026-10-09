Gori odlagalište otpada u Puli: 'Ostanite u kućama i držite prozore zatvorenima'

Građane Pule večeras je iznenadio gusti dim koji se nadvio nad njihov grad. Kako javljaju lokalni mediji, osjeti se smrad plastike i čuju se eksplozije u daljini
To je posljedica požara koji je izbio na području odlagališta METIS, javlja Istra24. Iz Grada su zamolili stanovnike s područja Šijana, Velog Vrha i Štinjana da ostanu u kućama i drže prozore zatvorenima.
Na snimkama koje su se proširile društvenim mrežama, može se vidjeti velik požar i gusti dim koji se izdiže s požarišta.
Glas Istre javlja da na terenu požar gasi 20-ak vatrogasaca s devet vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Pula, te DVD-ova Pula i Medulin, a pomažu i djelatnici METIS-a.
Prema dostupnim informacijama, vatra je zahvatila miješani, većinom plastični, otpad. Vatrogasci su požar uspjeli staviti pod kontrolu.
Glas Istre podsjeća da su, od 2019. do 2024. godine, u pulskom reciklažnom centru Metis, u Šijani, zabilježena najmanje četiri požara i to od 2019. do 2024. godine.