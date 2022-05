Goluža: Do problema na Srebrnjaku došlo je zbog potrebe izgradnje protupožarnih stuba

Zastupnik Mosta u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Trpimir Goluža ustvrdio je u ponedjeljak kako je do raskida ugovora na projektu Centra za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak došlo jer izvođaču radova tvrtki Kamgrad nisu odobrena sredstva za gradnju protupožarnog stubišta

Do spora je došlo zbog projektiranja protupožarnog stubišta koji je trebao spajati stari dio bolnice s novoizgrađenim Centrom. Riječ je o vantroškovničkim radovima, izvođač je za te radove tražio dodatnih 500 tisuća kuna a nadzorni inženjer je odobrio samo 35 tisuća, kazao je Goluža na konferenciji za novinare.

Podsjetio je kako je direktor Kamgrada izjavio da iza raskida ugovora stoji nepoštivanje ugovornih obveza od strane Grada Zagreba koji mora platiti 40 milijuna kuna troškova zatvaranja gradilišta ukoliko ne realizira projekt Centra za translacijsku medicinu.

''Tomašević ima dvije opcije. Ili će učiniti sve kako bi se uspješno realizirala gradnja Centra ili će iz gradskog proračuna izdvojiti 40 milijuna kuna za troškove demobilizacije i konzerviranja gradilišta'', kazao je Goluža.

Gradska uprava više je puta ponovila da je za realizaciju tako velikog projekta potreban i angažman države, odnosno Ministarstva zdravstva, no Mostov gradski zastupnik tvrdi da i gradonačelnik snosi dio odgovornosti.

"Opstrukcije projekta vrijednog 432 milijuna kuna osiguranog iz europskog novca bile su prisutne još tijekom mandata bivšeg gradonačelnika Milana Bandića. Međutim, Tomislav Tomašević zadržao je na projektu iste osobe koje su ga opstruirale prethodnih godina'', ocijenio je.

Goluža tvrdi da se slučaj u kojem bi propao projekt vrijedan oko 60 milijuna eura nije dogodio ni u jednoj zemlji Europske unije te poziva na sastanak između investitora, izvođača radova i predstavnika države, kako bi se riješile nesuglasice i nastavilo s realizacijom projekta.

Rok za završetak projekta produljen je u ožujku ove godine do kraja 2023.godine, no smatra upitnim hoće li Centar za translacijsku medicinu uistinu biti dovršen do kraja sljedeće godine.