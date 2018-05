Glavni savjetnik ministrice Divjak: Znanost treba popularizirati jer je sve više onih koji tvrde da je Zemlja ravna ploča

Glavni savjetnik ministrice znanosti i obrazovanja Marko Košiček ističe kako je jednostavna prezentacija znanstvenoga projekta važna i za financiranje znanosti, uključujući i ono europsko, jer prvu recenziju projekta ne provode stručnjaci za to znanstveno područje, već oni koje trebate uvjeriti da to što predlažete vrijedi poslati u daljnju proceduru

U razgovoru za Hinu Košiček je rekao kako je pitanje kvalitetne i jednostavne znanstvene komunikacije važno i za financiranje znanosti, osvrnuo se na nužnost popularizacije znanosti i podizanje opće znanstvene pismenosti šire populacije zbog sve većega rasta pseudoznanosti i alternativnih činjenia te istaknuo da će Hrvatska sada, kao punopravna članica EU, prvi put aktivno sudjelovati u razgovorima o programu Horizon Europe za razdoblje od 2021. do 2027.

Upravo se taj znanstveno-analitički pristup rješavanju problema, objasnio je Košiček, sada pokušava više implementirati u nastavi kroz kurikularnu reformu. Jer, dodao je, prošla su vremena kada su informacije bile luksuz i teško dostupne, one su sada svuda oko nas - na internetu, no te sadržaje treba filtrirati, odrediti što je relevantno te analitičkim pristupom donijeti zaključak i odrediti smjer kojim bismo mogli ići.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, dodao je Košiček, bavi se dosta širokim spektrom aktivnosti, 'od vrtićkih papučica do 'cijepanja' atoma', a osobe s takvom širinom baš i nema pa ni on, posvjedočio je, osobno nema uvijek za sve rješenja, a niti znanja o tako širokom segmentu, ali mu pomaže znanstveno-analitički pristup rješavanju problema, traženje relevantnih informacija, analiza i donošenje zaključaka temeljenih na činjenicama.

Smatra da treba puno raditi na boljoj komunikaciji između znanstvenika i medija. Svi znanstvenici ne moraju biti vrsni komunikatori, ali svi moraju biti u stanju jednostavnim rječnikom objasniti što rade i prezentirati osnovne rezultate. To se, naravno, uči, a glavni problem je, ocijenio je, što takva edukacija ne postoji ni na dodiplomskom niti na postdiplomskom studiju.

To su pojmovi koji su nam bitni kako bismo mogli analizirati informacije koje nam se serviraju, a na tome će biti naglasak u kurikularanoj reformi u smislu prirodno-znanstvenih predmeta gdje je do sada nedostajalo povezivanja.

Istaknuo je kako Ministarstvo to i radi s kurikularnom reformom kojoj je jedan od ciljeva podići opću znanstvenu pismenost šire populacije. Objasnio je kako cilj nije da svi znamo sve činjenice već da usvojimo znanstveni način razmišljanja i pristup koji su neophodni u suvremenome svijetu - kako se dolazi do rezultata, kako se rade mjerenja, što je statistika.

Rekao je kako tu situaciju voli uspoređivati s nogometom, a kako je pred nama Svjetsko nogometno prvenstvo, svi ćemo gledati barem utakmice kada će igrati Hrvatska - to uspoređuje sa širokim programima u popularizaciji znanosti na koje dolazi tisuće ljudi koje znanost površno zanima. Netko tko će se više zainteresirati, radit će i nešto više, poput navijača koji odlaze na domaću utakmicu jer je ne žele gledati na televiziji. No, ima i onih koji žele raditi još više i dublje se baviti znanošću - oni su poput navijača koji idu i na sva gostovanja, a njih je malo, kao i u znanosti.

Jer, objasnio je, postoje sveobuhvatni programi, ali i oni kraći i fokusirani. Svi su jednako važni, ali znanost populariziraju na različite načine. Do sada su se svi jednako bodovali i otprilike dobivali isti iznos što baš i nema smisla, pa će se sada oni financirati ovisno o vrsti i veličini programa. Jer, primjerice, imamo Festival znanosti koji se sedam dana održava u 20 gradova, a s druge strane jednu radionicu koja se javi kao samostalni entitet.

Košiček svoj doprinos najviše vidi kroz popularizaciju znanosti. Ministarstvo je sada ponovno objavilo poziv za popularizaciju znanosti koji je, podsjetio je, uveo još 2012. tadašnji zamjenik ministra znanosti Saša Zelenika. Poziv, koji je otvoren do 15. lipnja za sve institucije koje se bave popularizacijom znanosti, sada je dorađen pa su ove godine prvi put programi raslojeni na tri nivoa.

Tako, rekao je, do kraja godine planiramo ugovoriti tri milijarde kuna za različite projekte iz Europskoga socijalnog fonda i Fonda za regionalni razvoj, ali uz to, istaknuo je Košiček, trebamo imati i jaču nacionalnu priču pa očekujemo da će se politička volja iskazati i kroz pregovore o novom proračunu.

Istaknuo je kako bi trebalo napraviti i kolegij za studente novinarstva i to ne samo o tome što je znanstveno novinarstvo, već i što je znanstvena metoda. Napomenuo je kako je vodio nekoliko radionica za studente novinarstva i bio je iznenađen njihovim interesom i pitanjima koja su postavljali jer je bilo jasno da im nije posve jasno što je to znanstveno istraživanje i što su znanstveni rezultati te da se i sami 'gube u prostoru između znanosti i pseudoznanosti'. A ako njima nije jasno kako će to biti onda onima kojima prenose vijesti.

Edukacija novinara koji prate znanstvene teme

Znači da moramo od jako educiranoga znanstvenika, preko dobro educiranog novinara, educirati javnost. Spomenuo je i inicijativu pri Hrvatskome novinarskom društvu (HND) koje je osnovalo sekciju znanstvenih novinara kojoj je jedan od ciljeva edukacija novinara koji već prate znanost.

Hrvatska će prvi put aktivno sudjelovati u razgovorima o programu Horizon Europe

Košiček je napomenuo da će se postojeći program Obzor 2020 (Horizon 2020) u narednom razdoblju od 2021. do 2027. zvati Horizon Europe i o njemu se već sada pregovara.

Hrvatska će tako prvi put aktivno sudjelovati u razgovorima o programu Horizon Europe jer je, podsjetio je, kada smo postali punopravna članica Europske unije 2013., program Obzor 2020 za razdoblje od 2014. do 2016. već bio donesen, što znači da smo se morali prilagoditi uvjetima o kojima su pregovarale neke druge zemlje.

Košiček je ocijenio kako je sada pred Hrvatskom veliki izazov - kako odrediti ona područja znanosti gdje smo dobri i gdje možemo više, te probati nekako usmjeriti 'vodu na svoj mlin'.

Istaknuo je da je cilj Ministarstva znanosti i obrazovanja potaknuti hrvatske znanstvenike da se više prijavljuju na europske projekte na koje i dalje imamo relativno mali broj prijava. Podsjetio je da je na sredini programa Obzor 2020 napravljena evaluacija iz koje su vidljiva dva problema - jedan je nedovoljna informiranost i osjećaj nedovoljne kompetentnosti da bi se uopće uhvatili u koštac s pisanjem tako zahtjevnoga projekta. Drugi je demotivirajući čimbenik to da treba uložiti puno truda, a uspjeh je možda samo 11 ili 12 posto.