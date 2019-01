Glavaš o Penavinom soliranju: Netko bi mogao završiti u loncu

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava na jučerašnjoj konferenciji za novinare ustvrdio je da je Vukovar epicentar kontinuirane velikosrpske puzajuće agresije

Brkić je istaknuo da je suradnja s nacionalnim manjinama već dvije godine na snazi te da ne vidi što se to posebno dogodilo, posebice na današnji dan, kad se obilježavaju obljetnice međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i mirne reintegracije Podunavlja, da bi se to dizalo na neku višu razinu i od toga se stvarale nekakve priče.

"Razumijem Penavu, jer on svaki dan sluša te priče, ali isto tako sam u više navrata naglasio da sve probleme koje imamo moramo rješavati razgovorom. I predsjednik HDZ-a i Vlade, Andrej Plenković, rekao je da će razgovarati s Penavom i nadam se da će se to riješiti", rekao je Brkić, javlja N1.

"Moramo biti svjesni povijesne istine da je na Republiku Hrvatsku izvršena brutalna srbočetnička agresija i da je Vukovar posebno bio izložen toj agresiji i državne institucije trebaju učiniti sve da se zločinci privedu pravdi i da se to riješi", rekao je Milijan Brkić.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković u utorak je ocijenio da izjave vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave nisu udar na vrh HDZ-a. "To nije udar na vrh HDZ-a, to je njegovo mišljenje koje je on iskazao i što se toga tiče mislim da treba voditi brigu o stavovima predsjedništva i vrha stranke, a ovo su stavovi ljudi koji žive na tim prostorima", kazao je Bošnjaković uoči konferencije "Muslimanske zajednice u Europi - prava i dužnosti".

Na Penavinu izjavu reagirao je i HDSSB-ovac Branimir Glavaš, rekavši da se ne može gradonačelnik jednog malog grada baviti visokom politikom. "On ima puno više posla u gradu, treba to rješavati, ovo je ipak pitanje državne politike", kazao je i dodao:

"Jako mi je čudno da se jedan gradonačelnik usudi ulaziti u sferu visoke politike, bolje se vidi odozgo nego iz istočne Slavonije".

Na pitanje što misli hoće li biti sankcija za Penavu, odgovorio je: S obzirom na moje političko iskustvo, mogu reći da bi netko mogao završiti u loncu.

"Mislim da bi se gradonačelnik Penava trebao baviti razvojem Grada Vukovara, a da se ne bavi državnom politikom", rekla je ministrica Gabrijela Žalac.