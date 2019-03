Je li Nada Murganić odgovorna za pašku tragediju? Oporba oprezna: Pričekajmo inspekcijski nalaz

Reakcije na tragediju na Pagu i dalje se ne stišavaju. Kako gledaju na čin oca koji je svoje četvero djece bacio s balkona i ima li u cijelom slučaju krivnje sustava socijalne skrbi, u Saboru su novinarima komentirali zastupnici

'Ne mogu tvrditi da je bilo propusta u sustavu socijalne skrbi, to će pokazati inspekcijski nalaz. Međutim, činjenica jest da se postavlja opravdano pitanje, ukoliko je ova obitelj opetovano bila pod nadzorom Centra za socijalnu skrb, što su djeca radila u takvom nesigurnom okruženju, u obitelji koja je očito zbog nekih stvari bila prijavljivana centru', komentirala je novinarima u Saboru SDP-ova Sabina Glasovac.

Upitana treba li i ministrica Nada Murganić dati ostavku ako se pokaže da je bilo propusta, Glasovac kaže da prvo treba vidjeti inspekcijski nalaz. 'Po nama u SDP-u, ministrica je odavno trebala dati ostavku zbog nekih drugih stvari za koje je direktno bila odgovorna, poput nekih zakonskih prijedloga, pomoći Europske unije koja nije završila u siromašnim obiteljima, pa i nedavnog slučaja oca zlostavljača koji je ponovno zlostavljao svoju djecu. Ovaj jučerašnji slučaj je zgrozio cijelu Hrvatsku. To je nešto što ne možete shvatiti - što je u toj glavi da se nešto tako dogodi. Međutim ono što nas kao državu treba interesirati je da svakom djetetu, svakom čovjeku osiguramo siguran život. Jesmo li to kao država napravili u ovom slučaju, to ćemo vidjeti. Meni je vrlo, vrlo teško sada bilo koga linčovati.'

U ovom slučaju, dodala je, sada se može samo nekog kazniti, no važno je da se vidi ima li drugih slučajeva gdje isto tako djeca plaču ili su zlostavljana.

Što se tiče jučerašnje tragedije, Glasovac kaže da dosta informacija još nedostaje. 'Inspekcijski nadzor će pokazati je li tu bilo nasilja, zašto je ta obitelj uopće bila pod nadzorom Centra za socijalnu skrb. Vrlo je teško govoriti u situaciji kada su neke karte zatvorene, ali je činjenica kada se dogodi ovakva stvar - da vam dođe da nekoga objesite. Nemojte me krivo shvatiti, ne promoviram nasilje, ali ovo su neke stvari koje su izrazito bolne i nadam se da će djeca preživjeti. Psihičke rane koje su zadobili pratit će ih cijeli život. Tko će toj djeci vratiti to?' kaže Glasovac.

S obzirom da ovo nije prvi slučaj nasilja u posljednje vrijeme, Glasovac je komentirala i treba li centre za socijalnu skrb 'protresti'.

'Posljednjih nekoliko mjeseci dojam je da smo država crne kronike. Glavne vijesti su nam crna kronika i u dobrom dijelu se radi o nasilju i nasilju u obitelji. Svi govorimo kako su zdravstvo i pravosuđe rak-rana, međutim usudila bih se reći da je sustav socijalne skrbi nešto što je najkompleksnije i što treba dobranu reorganizaciju. To je težak problem, ali nije nerješiv', zaključila je Glasovac.

Ako se pita HDZ-ovog Branka Bačića odgovornosti ministrice Nade Murganić nema. 'Predsjednik Vlade rekao je o tome svoj stav, nema u ovim događajima političke odgovornosti ministrice Murganić. Vrlo je promptno otputovala u Zadar i ispitala sve okolnosti. Podržavam je u radu, to ministarstvo sjajno radi svoj posao i ona ima našu punu podršku', kazao je Bačić.

Kosor: Uvijek postoji politička odgovornost

HDZ-ov koalicijski partner Darinko Kosor iz HSLS-a ipak malo drugačije gleda na stvari. 'Ne vidim osobnu odgovornost, ali politička uvijek postoji jer dio naših institucija pa i institucija u socijalnoj skrbi očito ne funkcionira na pravi način. Vidjeli ste reakciju ministrice, za koju vjerujem da je bila iskrena, nakon što se desilo nešto strašno u RH. Vidjet ćemo, razgovarat ćemo o tome na koalicijskom sastanku. Ne može ministar djelovati u svakom centru za socijalnu skrb, ali postoji uvijek politička odgovornost', kazao je Kosor.

Upitan treba li Murganić podnijeti ostavku, dodao je da će se to raspraviti na koalicijskom sastanku.

Svoj stav izrekao je i HNS-ov Milorad Batinić. 'U hrvatskom društvu smo skloni pozivati da je netko odgovoran, iako on indirektno, pa ni direktno nema nikakve veze s time. Ministrica nije odgovorna za ovo što se desilo, a jesu li određene službe u određenim centrima, vjerujem da će ministrica sigurno sama pokrenuti određene procedure da se to istraži. Direktno ne mogu kazati da je bilo kakva odgovornost na ministrici, a je li bilo odgovornosti službi, svakako će se utvrditi, a ako se ocijeni da je bilo direktne odgovornosti ministrice ili ministarstva, o tome ćemo svakako raspravljati', rekao je Batinić.

GLAS-ova Anka Mrak-Taritaš smatra da ne treba ishitreno tražiti odgovornost ministrice Murganić. 'Riječ je o jednom strašnom slučaju i nije pravo vrijeme da uopće na taj način komentiramo, ali pravo vrijeme je, kada se stišaju emocije, da vidimo što centri za socijalnu skrb stvarno trebaju raditi. Vidimo da su se socijalni radnici djelomično pretvorili u one što pišu rješenja, a oni trebaju ići na teren, voditi računa o obiteljima i obilaziti ih. Očito u sustavu nešto nije u redu i mi ćemo pričekati da vidimo sve i onda donijeti sud o eventualnoj političkoj odgovornosti. U ovom trenutku svi smo zgroženi. Amsterdamska koalicija sastat će se idući tjedan, kada vidimo sve činjenice i elemente. Ne treba reagirati na prvu, ali nešto s centrima za socijalnu skrb u Hrvatskoj nije u redu. U tom dijelu je odgovornost ministrice i ne treba ishitreno tražiti političku odgovornost', kazala je.

Milanka Opačić ukazala na manjkavosti u sustavu

U izjavi novinarima u Saboru i nezavisna zastupnica i bivša ministrica Milanka Opačić upozorava na manjkavosti u sustavu.

'Problem je u tome što nadzori u obitelji traju predugo, godinama, a po Obiteljskom zakonu, trebali bi trajati najviše godinu dana i do tada bi trebalo ocijeniti ima li obitelj roditeljskog kapaciteta ili ne', pojašnjava, prenosi N1, Opačić.

Ističe da je problem i što se nadzori rade površno: 'Ako nisu uključeni stručnjaci mentalnog zdravlja, onda je to loš nadzor.'

Ocjenjuje da bi trebalo dodatno raditi na edukaciji zaposlnika centara, ali ih se treba rasteretiti od administrativnih poslova.

Kaže da je odgovornost na nadležnom centru za socijalni rad. 'Uvijek je odgovornost na centrima koji provode nadzor nad obitelji, a ministrica ima političku odgovornost', kaže Opačić i podsjeća da je ona u svom mandatu imala slučajeve kada je inspekcija otklrila da su zakazali centri za socijalni rad.

Na pitanje treba li Murganić dati ostavku, odgovara: 'Treba se primiti posla i promijeniti nešto u sustavu socijalne skrbi, prvenstveno to'.

'Žao mi je što je ministrica neke reforme maknula, jer misli da su loše jer sam ih ja osmislila, ali u tri godine je mogla uvesti nove. Veliki je problem što zaposleni u centrima sjede u uredima i pišu rješenja, to treba raditi netko drugi, a oni bi trebali ići u obitelji', kaže Opačić