Godinu dana mandata 'najopasnije žene u EU': Je li Meloni ipak umjerena?

Nedugo nakon toga u samom središtu otoka - prosvjedi. Građani su izašli na ulice i iskazali nezadovoljstvo novonastalom situacijom, usmjerivši svoj bijes na premijerku Giorgiju Meloni , a ona je na Lampedusi dočekala šeficu Europske komisije Ursulu von der Leyen. Neobično iskustvo za Meloni – godinu dana nakon pobjede morala se i ona suočiti s prosvjedima, i to baš na onoj temi koja je obilježila njezinu predizbornu kampanju – migracijama.

Lampedusa , talijanski otok manje od 150 kilometara udaljen od tuniške obale, jedna je od prvih usputnih točaka za migrante koji prelaze Sredozemlje u nadi da će doći do Europe. Prije nepuna dva tjedna na njega je na 199 brodova pristiglo oko 8500 migranata – više od cjelokupnog stanovništva Lampeduse.

Otkako je sjela u premijersku fotelju, talijanska politička scena bila je poprilično tiha. Profesor političkih znanosti Piero Ignazi, koji proučava talijansku krajnju desnicu već 30 godina, kazao je za Tagesschau da je zapravo ugodno iznenađen njezinom prvom godinom mandata. 'Na osnovi prijedloga njezine stranke (Braća Italije) u izbornoj kampanji, očekivao se puno gori scenarij. Zasad plovimo mirnim vodama', smatra on.

Meloni prema anketama dobro kotira. Nakon godinu dana mandata potpora joj je čak i porasla, a njezina stranka Braća Italije daleko je najjača politička snaga u zemlji. Ankete pokazuju podršku oko 30 posto građana, što je deset posto više u odnosu na najjaču oporbenu stranku. Meloni je uspješna jer je dosad djelovala oprezno i uglavnom izbjegavala odluke koje bi mogle polarizirati društvo te je učiniti politički ranjivom. Posebice na međunarodnom planu suzdržava se od agresivne retorike, a njezini partneri u Europi to cijene, i to ne samo zbog podrške Ukrajini.

Osim toga, Braća Italije zadržala su logo poslijeratnih stranaka krajnje desnice: trobojni plamen , koji se često percipira kao vatra koja gori na Mussolinijevu grobu, a koji ona nije htjela odbaciti. 'To je identitet od kojeg ona ne može pobjeći. To je njezina mladost', objasnio je prije godinu dana Gianluca Passarrelli, profesor političkih znanosti na rimskom Sveučilištu Sapienza. Iako postoje krila u njezinoj stranci vezana za neofašistički pokret, Meloni je uvijek nijekala da podržava fašizam.

Nino Galetti iz Zaklade Konrad Adenauer u Rimu ocjenjuje politiku talijanske premijerke prema EU kao iznimno umjerenu. Kako kaže, uspjela se integrirati u europsku politiku – na području vanjske i sigurnosne politike, u odnosu prema ratu u Ukrajini, ali i u području gospodarske politike. A uplate iz europskog fonda za obnovu NextGenerationEU stigle su na vrijeme i pod novom vladom.

I dalje 'najopasnija žena u Europi'

Meloni je izazvala buru na talijanskoj političkoj sceni kada je njezina vlada na Međunarodni praznik rada ove godine ukinula tzv. građanski dohodak – pomoć za milijune siromašnih – zamijenivši ga čekom za inkluziju s više ograničenja. Taj potez su oporba i sindikati ocijenili kao provokaciju, no negativna reakcija opozicije nije se uspjela u potpunosti preliti na građane jer je opozicija još uvijek podijeljena i u procesu je repozicioniranja. Prosvjedi građana stoga su bili regionalno ograničeni na korisnike socijalne pomoći.

No zato su se na noge digli pripadnici LGBTQ+ zajednice prosvjedujući protiv njezine odluke da Talijanima koji bilo gdje u svijetu dobiju dijete surogat-majčinstvom prijeti zatvorska kazna. Neki pripadnici te skupine smatraju da je posrijedi kulturna prekretnica u Italiji te da će to uskoro zahvatiti i druge ugrožene skupine.

Meloni je od pobjede na izborima pokazala svoj čvrst stav, posebice kada je bila pod pritiskom. Aktualna je njezina odluka da produži pritvor do deportacije na 18 mjeseci za one migrante koji nemaju pravo na ostanak te da od njih traži jamčevinu. Njezina vlada reagirala je i na brojne slučajeve maloljetničkog kriminala u južnoj Italiji – mladima sada od 14. godine prijeti zatvor ako prekrše zakon.

Dvije teme koje su obilježile i predizbornu kampanju – migracije i unutarnja sigurnost – sada su joj najveći izazov. U debitantskoj godini Meloni je imala gotovo idealne uvjete – nije bilo većih kriza, partneri su bili poslušni, oporba slaba, a sindikati šute. No, kako smatra politolog Ignazi, izgled nas ne smije zavarati i od nje još nismo vidjeli sve. Kako kaže, ona je i dalje najopasnija žena u Europi, unatoč svom prijateljskom ponašanju. 'Ako dođe do krizne situacije, napetosti i poteškoća, vidjet ćemo hoće li njezina bit doći do izražaja', rekao je Ignazi.