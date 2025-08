Službeno je: Dodiku oduzet mandat predsjednika Republike Srpske

Pravomoćnom presudom Suda BiH objavljenom 1. kolovoza Dodiku je također zabranjeno političko djelovanje u razdoblju od šest godina. U praksi to znači kako on ne može biti kandidat na izborima za bilo koju dužnost niti može biti imenovan na neku poziciju u tijelima izvršne, zakonodavne ili sudske vlasti, odnosno u bilo kojoj instituciji čiji se rad u cijelosti ili djelomice financira javnim sredstvima.

Iz oporbenih stranaka u RS pozvali su ga da ne prijeti i ne potiče eskalaciju krize koju je prouzročio ranijim odlukama. Bošnjački političari ocijenili su kako je, što god on mislio, ovo kraj Dodikove političke karijere, dok ga je predsjednik HDZ BiH i njegov dugogodišnji politički partner Dragan Čović pozvao da poštuje odluke suda.

"Ona (presuda) se mora provesti, bez obzira tko što mislio oko nje. Pravosudne institucije se moraju do kraja poštivati, bez obzira što kažem da nismo nekada zadovoljni odlukama, načinom rada. Ne želim upadati u zamku da na bilo koji način vršim pritisak, a vidjeli ste da je bilo pritisaka, ako ne bude presuda ovakva ili onakva pozvat će se ljudi na ulice. Sve su to omče, na isti način, samo iz drugih pozicija. Ja želim da se poštuje ustav i da se zaštite osnovni elementi funkcioniranja BiH i to je točka na to", kazao je Čović za portal raport.ba.