Gardašević: Za situaciju s izborom ustavnih sudaca više je kriva vladajuća većina

Na početku se obrušio na političare koji svojataju Ustavni sud i govore da moraju imati vlast nad njime.

'Kada politika kaže da mora imati vlast nad Ustavnim sudom tu je za mene kraj priče. To je potpuno nedopustivo reći u javnom prostoru. Izjave političara da netko treba držati većinu su neprihvatljive i takve političare treba prekoriti. Onda bismo Ustavni sud tretirali kao ured Vlade koji potvrđuje ono što Vlada odluči', rekao je Gardašević za N1. Dodao je da su ustavni suci osobe koje će sljedećih osam godina tumačiti što je u skladu s Ustavom.

Postupak izbora ustavnih sudaca je loš

'Dali smo povjerenje određenoj ekipi da rješava pitanja koja smatramo ustavno-pravnim. To je velika odgovornost i pitanje je kako će ga obavljati i hoće li steći legitimitet kroz praksu. Ustavni sud je zaista pravna institucija, tako je zamišljen po svojoj definiciji i ovlastima, međutim može se desiti da reagira kao političko tijelo. To mi vidimo i osjećamo kada nismo zadovoljni odlukama Ustavnog suda. No, kao i u utakmici, imate suca koji može biti odličan ili jako loš. Mi tu odluku moramo poštivati. Ustavni sud je za razliku od političkih tijela vezan svojom argumentacijom. Oni svoje odluke moraju temeljiti na valjanim i pravno utemeljenim razlozima. Ako to ne napravi, onda riskira da se pretvori u političko tijelo', pojasnio je Gardašević, koji je postupak odabira ustavnih sudaca opisao kao 'loš'.