[FOTO] Vikend donosi svježije vrijeme i probleme s burom za cijelu obalu, a evo kada se ponovno vraćaju vrućine

Svježina i zahlađenje koje je u četvrtak zahvatilo sjever Hrvatske u petak se prelilo na cijelu Hrvatsku. Prema prognozi DHMZ-a, hladnije vrijeme zadržat će se sigurno do polovice sljedećeg tjedna, a na obali će muku svima zadavati jak vjetar

Kiša će u subotu u Hrvatskoj biti rijetka pojava, no ne treba je isključiti. Na Jadranu će, kaže DHMZ, biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti mala do umjerena naoblaka, a na istoku još rano ujutro oblačnije i ponegdje može pasti malo kiše. Na kopnu će puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Na moru će jaka bura, podno Velebita i olujna, slabjeti, osobito od sredine dana. Upravo će bura biti zaslužna za znatno hlađenje mora. Što se pak tiče temperatura zraka, najniža će biti od 11 do 16 na kopnu, na moru od 17 do 23, a najviša dnevna od 21 do 26 na kopnu te od 26 do 30 stupnjeva duž obale.