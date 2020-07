[FOTO / VIDEO] Smiju li građani snimati policajce tijekom intervencije? I da i ne

Zagrepčanin Tihomir Blagus postao je heroj nakon što je svojom ilegalnom akcijom provale u ustavu Hrvatskih voda od poplave spasio dobar dio zagrebačkog naselja Trnje, no istovremeno se našao na udaru zakona jer je tijekom i nakon svoje intervencije počinio nekoliko prekršaja i potencijalnih kaznenih djela

Da podsjetimo, Zagrepčanin Tihomir Blagus, na društvenim mrežama 'junak koji je spasio naselje Trnje od katastrofalne poplave u petak navečer', veći dio subote proveo je u policijskoj postaji u koju je priveden zbog remećenja javnog reda i mira. 'Trebao sam i prespavati na policiji, ali su me pustili oko 20 sati. Rekli su mi da je bio golem pritisak javnosti i da me puštaju', ispričao je Blagus. Događaj zbog kojeg je priveden dogodio se dan nakon poplave, kada je do kućice Hrvatskih voda na Trnju došla policija.