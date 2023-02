[FOTO/VIDEO] Balenović: Bajić je kriv za prodaju Ine, trebao bi odgovarati za veleizdaju

Na sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Hrvatskoga sabora, radi rasvjetljavanja problematike upravljanja Inom, svjedoče Predrag Sekulić i zviždačica Vesna Balenović

'Dobivam mnogo informacija, sastajem se s mnogima i postoje mnogo priča o kojima se danas ne govori. Tim koji je bio zadužen za kupnju Energopetrola od strane Ine procjenjuje da je neisplativa, a neki članovi bivaju zamoljeni promijeniti studiju i nakon što na to ne pristaju, dobivaju lagane ponude, a zatim i otkaz", govori Sekulić dodajući da je tada sazao za planove o gašenju rafinerije Sisak koja je te godine bila mnogo uspješnija od rafinerije Rijeka i upozorava da je Sisak izabran za gašenje prvi', kazao je.

Sekulić mu je rekao kako samo traži pola sata vremena da ispriča svoju stranu priče. Odgovor ministra nakon sastanka je bio da su to potpuno kontradiktorne informacije i da ga nije došao zaustaviti te da bi svaki dan bio na ulici i borio se za rafineriju u Sisku i za Inu da zna ono što Sekulić zna, ispričao je Sekulić pred Vijećem. Dodao je kako još uvijek vodi nekoliko sporova s Inom koji ga iscrpljuju financijski i psihološki. Vesna Balenović u INA-i je radila 19 godina, ispričala je da je zbog istraživanja poslovanja INA-e primala ozbiljne prijetnje.

Metak u sandučiću

'Dobivala sam poruke da čuvam djecu, da pazim što radi, da se čuvam mraka i da će mi auto odletjeti u zrak. Kad sam vidjela da mi je metak u sandučiću, razmišljala sam što da radim. Kad sam vidjela da moj prvi pretpostavljeni ne reagira, obratila sam se sljedećem u vertikali, bio je to Slavko Linić. Došla sam mu, sve sam mu ispričala. Začudio se i ponudio mi radno mjesto da me podmiti, da dođem kod njega za savjetnicu. Rekla sam da neću, da mi je Ina u srcu. Nakon sastanka s Linićem otišla je Ivici Račanu kako bi mu ispričala što se događa u Ini. Rekao joj je, tvrdi, da se i dalje bori, ali da će, ako dobije otkaz, njena borba na sudu trajati sedam do 10 godina.

'Moja borba traje 22 godine. Ini sam htjela uštedjeti milijarde, ništa nije napravio', rekla je Balenović dodavši da je potom Stjepanu Mesiću, a nakon toga s papirom na kojemu je bila prijetnja, i u policiju. Tamo su joj rekli da bez leša nema kaznenog djela. U siječnju 2000. godine prijavila je da trpi mobbing, a u travnju je dobila otkaz. Mesić ju, kako je rekla, nije primio, već njegov savjetnik.

'Mesić me je, kad sam nastupala u medijima, zvao lujka. Jesi li došla iz Vrapča, jesi dobila terapiju, to je meni Mesić govorio', kazala je Balenović. Ustvrdila jeda je bivši glavni državni odvjetnik Mladen Bajić glavni krivac za prodaju Ine i da bi trebao biti optužen za veleizdaju.

Groblje zviždača

'U Gajevoj 33 je groblje zviždača', ustvrdila je Balenović. Tvrdi i da je Ina vrijedila 30 milijardi dolara zbog naftnih polja u Siriji, ali da se o tome nije smjelo govoriti pod prijetnjom smrću.

'Mol je znao za to, kao i 20 ljudi u Hrvatskoj, a jedan od njih je bio i Bajić. Znali su i Račan, Linić, neki direktori u Ini, Čačić, Pusić, Klisović, Milanović, Savka. Ina se prodala za tih pišljivih 505 milijuna dolara, na što je Mađar odmah dotrčao, da ne bi platio 7 i pol milijardi', kazala je Balenović dodajući da Mol nije kriv, nego oni koji su to dopustili.

"Hrvatska vlada HNS-SDP su prodali Inu na prevaru i doveli građane u ovo stanje", naglasila je.