[FOTO/VIDEO] Upaljen narančasti alarm zbog olujnog juga, a sada za nedjelju stiže i upozorenje zbog snijega

Za nedjelju su stručnjaci DHMZ-a objavili još više upozorenja na opasne vremenske pojave nego za subotu, i to ne "samo" zbog vjetra i kiše, nego i zbog snijega, koji će se zadržavati na podlozi - najprije u gorju, navečer i u nekim nizinama.

I tijekom hladnijeg ponedjeljka će još biti i kiše i snijega, uglavnom na Jadranu i jakog vjetra, a u utorak i srijedu stabilnije i sunčanije. No, kao i sredinom mjeseca - osjetno hladnije nego tijekom većine dana ovoga tjedna. Temperaturnih će "minusa" diljem unutrašnjosti pa i ponegdje uz more biti i u četvrtak, kada je velika vjerojatnost novog naoblačenja, u nastavku tjedna i zatopljenja, uz mjestimične oborine, opet češće na Jadranu i područjima uz njega, piše Zoran Vakula za HRT.

Nedjelja na istoku Hrvatske većinom oblačna s povremenom kišom, uz jugozapadni i južni vjetar. Temperatura ujutro od 4 do 7 °C, sredinom dana između 8 i 12 °C. Kasno poslijepodne i navečer zapuhat će sjeverni vjetar, uz zamjetan pad temperature te prelazak kiše u susnježicu i snijeg.

I u središnjoj Hrvatskoj navečer susnježica i snijeg, uz sjeverni vjetar i sve nižu temperaturu. Prije toga povremeno kiša te jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 0 do 5 °C, a najviša dnevna između 6 i 9 °C. Kiša će u snijeg najprije prelaziti u Gorskom kotaru i Lici, gdje će se do kraja dana stvarati novi snježni pokrivač, moguće i deblji, uz temperaturu zraka uglavnom od 1 do 6 °C. Na sjevernom Jadranu će biti između 7 i 12 °C. Povremeno pritom kiša, mjestimice i obilnija, uz grmljavinu. Puhat će jako jugo i jugozapadnjak, prema kraju dana bura i sjeverni vjetar.