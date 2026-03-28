FOTO Najveći ratni brod na svijetu usidren ispred Splita: Mornari se iskrcali u grad

Brojni mornari s američkog nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford danas su se iskrcali u Splitu i uputili u grad, dok je njihov brod usidren ispred obale. Riječ je o najvećem ratnom brodu ikad izgrađenom, koji je u Split stigao u sklopu planiranog posjeta i održavanja

Američko veleposlanstvo u Hrvatskoj navodi da je dolazak dio suradnje SAD-a i Hrvatske, ističući da je nosač i ranije boravio u Splitu. Ipak, brod posljednjih tjedana prate tehnički problemi.

Brojni mornari s USS Gerald R. Ford danas su se iskrcali u Splitu i uputili u grad Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







Brojni mornari s USS Gerald R. Ford danas su se iskrcali u Splitu i uputili u grad Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Naime, 12. ožujka na brodu je izbio požar u glavnoj praonici, zbog čega je USS Gerald R. Ford morao na popravke. Nakon toga upućen je u bazu Souda Bay na Kreti, gdje su provedeni radovi na sanaciji štete i redovnom održavanju.

Dolazak najvećeg američkog nosača aviona USS Gerald R. Forda pred Split Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL







Dolazak najvećeg američkog nosača aviona USS Gerald R. Forda pred Split Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL