FOTO Najveći ratni brod na svijetu usidren ispred Splita: Mornari se iskrcali u grad

Brojni mornari s američkog nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford danas su se iskrcali u Splitu i uputili u grad, dok je njihov brod usidren ispred obale. Riječ je o najvećem ratnom brodu ikad izgrađenom, koji je u Split stigao u sklopu planiranog posjeta i održavanja
Američko veleposlanstvo u Hrvatskoj navodi da je dolazak dio suradnje SAD-a i Hrvatske, ističući da je nosač i ranije boravio u Splitu. Ipak, brod posljednjih tjedana prate tehnički problemi.
Naime, 12. ožujka na brodu je izbio požar u glavnoj praonici, zbog čega je USS Gerald R. Ford morao na popravke. Nakon toga upućen je u bazu Souda Bay na Kreti, gdje su provedeni radovi na sanaciji štete i redovnom održavanju.
Požar nije bio povezan s borbenim djelovanjem, no izazvao je ozbiljne posljedice za posadu. Prema pisanju američkih medija, više od 600 članova posade ostalo je bez svojih ležajeva jer je vatra oštetila smještajne prostore, pa su neki bili prisiljeni spavati na podu i improviziranim mjestima.