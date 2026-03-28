USS Gerald R. Ford

FOTO Najveći ratni brod na svijetu usidren ispred Splita: Mornari se iskrcali u grad

L. F.

28.03.2026 u 20:05

Američki mornari
Američki mornari Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Brojni mornari s američkog nosača zrakoplova USS Gerald R. Ford danas su se iskrcali u Splitu i uputili u grad, dok je njihov brod usidren ispred obale. Riječ je o najvećem ratnom brodu ikad izgrađenom, koji je u Split stigao u sklopu planiranog posjeta i održavanja

Američko veleposlanstvo u Hrvatskoj navodi da je dolazak dio suradnje SAD-a i Hrvatske, ističući da je nosač i ranije boravio u Splitu. Ipak, brod posljednjih tjedana prate tehnički problemi.

Brojni mornari s USS Gerald R. Ford danas su se iskrcali u Splitu i uputili u grad
  • Brojni mornari s USS Gerald R. Ford danas su se iskrcali u Splitu i uputili u grad
  • Brojni mornari s USS Gerald R. Ford danas su se iskrcali u Splitu i uputili u grad
  • Brojni mornari s USS Gerald R. Ford danas su se iskrcali u Splitu i uputili u grad
  • Brojni mornari s USS Gerald R. Ford danas su se iskrcali u Splitu i uputili u grad
  • Brojni mornari s USS Gerald R. Ford danas su se iskrcali u Splitu i uputili u grad
Brojni mornari s USS Gerald R. Ford danas su se iskrcali u Splitu i uputili u grad Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Naime, 12. ožujka na brodu je izbio požar u glavnoj praonici, zbog čega je USS Gerald R. Ford morao na popravke. Nakon toga upućen je u bazu Souda Bay na Kreti, gdje su provedeni radovi na sanaciji štete i redovnom održavanju.

Dolazak najvećeg američkog nosača aviona USS Gerald R. Ford pred Split
  • Dolazak najvećeg američkog nosača aviona USS Gerald R. Ford pred Split
  • Dolazak najvećeg američkog nosača aviona USS Gerald R. Ford pred Split
  • Dolazak najvećeg američkog nosača aviona USS Gerald R. Ford pred Split
  • Dolazak najvećeg američkog nosača aviona USS Gerald R. Ford pred Split
  • Dolazak najvećeg američkog nosača aviona USS Gerald R. Ford pred Split
Dolazak najvećeg američkog nosača aviona USS Gerald R. Forda pred Split Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Požar nije bio povezan s borbenim djelovanjem, no izazvao je ozbiljne posljedice za posadu. Prema pisanju američkih medija, više od 600 članova posade ostalo je bez svojih ležajeva jer je vatra oštetila smještajne prostore, pa su neki bili prisiljeni spavati na podu i improviziranim mjestima.

USS Gerald R. Ford

USS Gerald R. Ford

