[FOTO] Hrvatske rijeke oborile rekorde: Na Dravi u Osijeku poslijepodne zabilježen najniži vodostaj u povijesti

Suša diljem Europe, a i Hrvatske, stvara velike probleme u vodoopskrbi te proizvodnji električne energije.

Oborine neće previše pomoći, tlo je iznimno suho Idućih dana najavljuju se oborine, no to, prema Đurokovićevim riječima, neće pomoći da se situacija preko noći "vrati u normalu". 'To će pomoći vodoopskrbi, pomoći će poljoprivredi, no tlo je iznimno suho, kako u poljima tako i u šumama. Neće biti do ozbiljnijeg dotoka u rijeke pa da se one oporave. Računamo da se i nadalje nastaviti trend iznimno niskih vodostaja, kako na Dravi tako i na Savi, tu smo na nekih 15 do 20 centimetara od povijesnog minimuma u srednjem toku, a Dunav je na 30-ak centimetara', pojašnjava situaciju generalni direktor Hrvatskih voda.

'Plovni put primjerice na Dunavu trebao bi biti 250 centimetara dubine, ali sada iznosi 160 centimetara te brodovi moraju za 50% smanjiti količinu tereta koju prevoze kako bi imali gaz te da ne bi došlo do nasukavanja', dodaje.

Što se tiče vodoopskrbe i primjerice utjecaja na turizam, jer sezona još uvijek traje, Đuroković je kazao da se ide "iz dana u dan". 'Situacija se na neki način i popravlja, dobar dio sezone je iza nas. Ozbiljnijih problema nismo imali, uz apele građanima. Nešto kiše što je palo oporavilo je primjerice izvor Sveti Ivan u Buzetu, dobili smo neke nove količine. Razina vode u akumulaciji Butoniga, ona je i dalje za jedan metar viša nego što je bila kritične 2012. godine. To je rezultat dobrog upravljanja i upumpavanja dijela vode iz izvora u akumulaciju Butoniga. Došli smo do "zlatne rezerve" od milijun kubika', naglasio je Đuroković.