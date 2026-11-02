FOTO Hrvatska vojska pokazala moć: Pogledajte kako je izgledala velika vojna vježba kod Slunja

Pripadnici Hrvatske kopnene vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva proveli su zajedničku vojnu vježbu na poligonu 'Eugen Kvaternik' kod Slunja, tijekom koje su demonstrirali preciznost minobacačke vatre i koordinaciju kopnenih i zračnih snaga. U akciji su sudjelovali pripadnici bojne Pume, helikopteri OH-58D Kiowa Warrior te vojnoobavještajni timovi s dronovima
Na vojnom poligonu 'Eugen Kvaternik' kod Slunja prošlog je tjedna održana intergranska vojna vježba u kojoj su pripadnici Hrvatske kopnene vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva pokazali sposobnost zajedničkog djelovanja u složenim borbenim uvjetima.
U središtu vježbe bilo je bojno gađanje minobacačima M-75 kalibra 120 milimetara, a posebna pozornost posvećena je koordinaciji kopnenih postrojbi, helikoptera i besposadnih letjelica.
Kiowe iz zraka navodile minobacačku vatru
Minobacačke posade Satnije za vatrenu potporu bojne Pume djelovale su u suradnji s posadama helikoptera OH-58D Kiowa Warrior. Helikopteri su iz zraka motrili teren, identificirali ciljeve te navodili i korigirali minobacačku vatru kako bi se postigla što veća preciznost pogodaka.
Važnu ulogu imali su i pripadnici Vojnoobavještajne satnije Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, koji su dronovima prikupljali informacije o ciljevima.
U vježbi su sudjelovali i topnički izvidnici Puma te kontrolori bliske zračne potpore (JTAC), zaduženi za koordinaciju djelovanja zračnih i kopnenih snaga.
Niz preciznih pogodaka
Zahvaljujući usklađenom djelovanju svih sudionika i razmjeni informacija u stvarnom vremenu, minobacačke posade ostvarile su niz preciznih pogodaka. Vježba je pritom omogućila provjeru sposobnosti brzog prepoznavanja ciljeva, prijenosa informacija i prilagodbe paljbe u dinamičnom operativnom okruženju.
Zapovjednik 2. oklopno-mehanizirane bojne Pume, bojnik Goran Šarlija, izrazio je zadovoljstvo prikazanim sposobnostima svojih pripadnika i suradnjom s Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom te Vojnoobavještajnom satnijom.
'Provedba vježbe pridonijela je podizanju razine operativne spremnosti postrojbi, razvoju interoperabilnosti i jačanju sposobnosti u složenom i dinamičkom operativnom okruženju', poručio je bojnik Šarlija.