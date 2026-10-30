Ponovno testirana podzemna voda kod Gospića: Evo što su pokazale analize

Ponovljene analize podzemnih voda iz četiri duboka zdenca tvrtke Calcit Lika na području Gospića nisu pokazale znakove onečišćenja povezanog s odlagalištem otpada. U uzorcima nisu utvrđeni PFAS spojevi iznad granice određivanja, a dosadašnja ispitivanja potvrđuju i zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba.
Novo izvanredno uzorkovanje podzemne vode provedeno je 17. rujna 2026. godine iz četiri duboka zdenca tvrtke Calcit Lika d.o.o. na području grada Gospića.
Prema objavljenim rezultatima, ni ponovljene analize nisu pokazale kemijske pokazatelje koji bi upućivali na prodor onečišćenja s odlagališta u dublje slojeve podzemnih voda.
U svim uzorcima koncentracije PFAS spojeva bile su ispod granice određivanja primijenjenih analitičkih metoda. Isti zaključak dobiven je i tijekom prethodnog uzorkovanja.
Ispitivani zdenci duboki do 350 metara
Uzorkovanje je provedeno u zdencima dubine od 150 do 350 metara, a riječ je o sirovoj podzemnoj vodi koja se ne koristi za piće. Ta se voda upotrebljava isključivo kao tehnološka voda u proizvodnom procesu tvrtke Calcit Lika.
Ponovljeno ispitivanje provedeno je kako bi se nastavilo praćenje kakvoće dubokih podzemnih voda i eventualnog utjecaja odlagališta.
Iako nisu utvrđeni pokazatelji prodora onečišćenja s odlagališta, u pojedinim uzorcima zabilježena su odstupanja određenih fizikalno-kemijskih parametara. Riječ je o povišenoj mutnoći i boji vode te koncentracijama aluminija, mangana, željeza i vanadija. Takva odstupanja mogu biti povezana s prirodnim obilježjima krških podzemnih voda, no sama po sebi ne potvrđuju utjecaj odlagališta.
Odlagalište izvan zona zaštite izvorišta
Dosadašnje stručne analize pokazuju i da se lokacija odlagališta nalazi izvan zona sanitarne zaštite i slivnih područja izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu. To je važan podatak u procjeni mogućeg utjecaja odlagališta na izvorišta pitke vode.
Ipak, rezultati uzorkovanja odnose se na konkretne zdence i razdoblje u kojem su uzorci prikupljeni, zbog čega se praćenje kakvoće podzemnih voda nastavlja.
Za građane Ličko-senjske županije, kao i stanovnike otoka Paga i Raba, najvažnija je informacija da dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe.
Prema dostupnim rezultatima, nema pokazatelja da je onečišćenje s odlagališta prodrlo u ispitivane duboke podzemne vode.
Novi nalazi tako potvrđuju rezultate prethodnih analiza, uz nastavak stručnog praćenja stanja podzemnih voda na području Gospića.