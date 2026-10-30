Ponovno testirana podzemna voda kod Gospića: Evo što su pokazale analize

U svim uzorcima koncentracije PFAS spojeva bile su ispod granice određivanja primijenjenih analitičkih metoda. Isti zaključak dobiven je i tijekom prethodnog uzorkovanja.

Prema objavljenim rezultatima, ni ponovljene analize nisu pokazale kemijske pokazatelje koji bi upućivali na prodor onečišćenja s odlagališta u dublje slojeve podzemnih voda.

Novo izvanredno uzorkovanje podzemne vode provedeno je 17. rujna 2026. godine iz četiri duboka zdenca tvrtke Calcit Lika d.o.o. na području grada Gospića.

U LICI I NA OTOCIMA

Ispitivani zdenci duboki do 350 metara

Uzorkovanje je provedeno u zdencima dubine od 150 do 350 metara, a riječ je o sirovoj podzemnoj vodi koja se ne koristi za piće. Ta se voda upotrebljava isključivo kao tehnološka voda u proizvodnom procesu tvrtke Calcit Lika.

Ponovljeno ispitivanje provedeno je kako bi se nastavilo praćenje kakvoće dubokih podzemnih voda i eventualnog utjecaja odlagališta.

Iako nisu utvrđeni pokazatelji prodora onečišćenja s odlagališta, u pojedinim uzorcima zabilježena su odstupanja određenih fizikalno-kemijskih parametara. Riječ je o povišenoj mutnoći i boji vode te koncentracijama aluminija, mangana, željeza i vanadija. Takva odstupanja mogu biti povezana s prirodnim obilježjima krških podzemnih voda, no sama po sebi ne potvrđuju utjecaj odlagališta.

Odlagalište izvan zona zaštite izvorišta

Dosadašnje stručne analize pokazuju i da se lokacija odlagališta nalazi izvan zona sanitarne zaštite i slivnih područja izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu. To je važan podatak u procjeni mogućeg utjecaja odlagališta na izvorišta pitke vode.

Ipak, rezultati uzorkovanja odnose se na konkretne zdence i razdoblje u kojem su uzorci prikupljeni, zbog čega se praćenje kakvoće podzemnih voda nastavlja.



Za građane Ličko-senjske županije, kao i stanovnike otoka Paga i Raba, najvažnija je informacija da dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe.

Prema dostupnim rezultatima, nema pokazatelja da je onečišćenje s odlagališta prodrlo u ispitivane duboke podzemne vode.

Novi nalazi tako potvrđuju rezultate prethodnih analiza, uz nastavak stručnog praćenja stanja podzemnih voda na području Gospića.