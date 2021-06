Filipović o Tomaševiću: Jedino obećanje koje zasad realizira je otpuštanje. Vidimo da se u GSKG-u organizira otpuštanje jednog broja ljudi

Bivši gradonačelnički kandidat, a sad zastupnik HDZ-a u Gradskoj skupštini Davor Filipović rekao je da je 100 dana mira novoj vlasti dobra praksa, ali...

'Prema tom zakonu Gradska skupština morala je predložiti članove Uprave i Nadzornog odbora. On to nije napravio i moram priznati da sam od njega mogao očekivati sve, ali da će kršiti zakon odmah na početku, to nisam mogao očekivati', rekao je Filipović.

'Demokratski je standard dati sto dana mira ekipi koja preuzme odgovornost za upravljanje gradom. Međutim je demokratski standard i promptno reagirati ako dođe do kršena zakona kao što se to sada dogodilo prilikom članova Uprave i NO-a Holdinga. Gradonačelnik je sa zamjenicima prekršio članak 15. stavak 2. Zakona o sprečavanju sukoba interesa', kazao je Filipović za RTL.

Osvrnuo se i na današnji upad istražitelja u GSKG zbog navodnog mita.



'Moram reći kako osuđujem bilo kakav oblik devijantnog ponašanja u tom kontekstu. Treba pustiti institucije da rade svoj posao', odgovorio je Filipović, a na podsjećanje reportera RTL-a da je Ministarstvo pravosuđa reklo je da je Grad Zagreb nezakonito oduzeo zemljišta za gradnju parkirališta kod Žičare, te s obzirom da je HDZ gurao taj projekt, komentirao je i to, je li im to opterećenje:



'Žičara je potrebna Gradu Zagrebu. Međutim, način kako je realiziran taj projekt, mora postati prošlost ovog grada. Nijedan projekt u Zagrebu više nikad ne smije biti realiziran na takav način. Što se tiče navodnih opterećenja, oko ovog projekta nema nikakvog opterećenja. Jer, za realizaciju svakog projekta, pa tako i Sljemenske žičare, sukladno Statutu Grada Zagreba, odgovoran je gradonačelnik.'



Bi li ponovo glasao za taj projekt s obzirom da vidimo da još nije niti otvoren?

'Zašto još nije otvorena, to treba pitati one koji su radili na tom projektu. Uvijek bi glasovali za dobre projekte u Gradu Zagrebu, ali nikad ne bismo podržali ono što bi završilo ovako ovo, odnosno bilo koji projekt uz koji bi se vezivali slični problemi. Prvi prijedlog u Skupštini bit će nam rasprava o protuzakonitom imenovanju članova Uprave i NO Zagrebačkog holdinga. Gradonačelnik je prekršio zakonske odredbe. Iznenađuje me da su članovi, od kojih su neki i jako načitani, prihvatili imenovanje uz kršenje zakona', rekao je dalje.



Na primjedbu da bi eventualno mogla biti riječ o kršenju zakona za koje nema nikakve kazne, Filipović je dodao: 'Inzistirat ćemo na tome. Na raspravi. Želimo čuti jesu li članovi Uprave, jer su obojica radili u Holdingu, jesu li primili neke otpremine kad su odlazili. Želimo vidjeti što su i članovi Nadzornog odbora radili prije… Jedino obećanje koje zasad realizira je otpuštanje ljudi. Vidjeli smo da se u GSKG-u organizira, nažalost, otpuštanje određenog broja ljudi.'