Filipović: ‘Ako pobijedim, prioritet će mi biti izgradnja tvornice cjepiva protiv covida‘

Davor Filipović, kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba u Dnevniku HTV-a je rekao kako je uvjeren da će u drugom krugu lokalnih izbora pobijediti Tomislava Tomaševića i da će mu nakon toga prioritet biti gradnja tvornice cjepiva za borbu protiv koronavirusa

'Sve me ankete pozicioniraju kao kandidata koji ima najveće šanse ući u drugi krug', rekao je i dodao kako bi Tomislav Tomašević s Joškom Klisovićem bio opasan za Grad Zagreb zato što je on najavio da će rođačko-plemensku strukturu gradonačelnika zamijeiti s ljudima koji njemu godinama daju informacije, a to su doušnici koji nemaju kompetencije.

Naglasio je, što se tiče Zagrebačkog holdinga, da nitko tko radi dobro svoj posao neće završiti na cesti, a isti će imati priliku napredovati. Rekao je kako će uvesti sustav nagrađivanja kako bi motivirao ljude da kvalitetnije rade svoj posao i pružaju uslugu građanima Zagreba.



'Svim kandidatima od centra do desnog bi trebalo biti u interesu da krajnja aktivistička ljevica ne preuzme vlast u Zagrebu, ali na mom spektru se pojavio gospodin Škoro koji ne zna koliko iznosi gradski proračun, s druge strane imate Vesnu Škare Ožbolt koja je isključila svaku mogućnost suradnje sa mnom, naglasio je i dodao kako je on bio najžešći kritičar bivšeg gradonačelnika i kako je ukazivao na to da se s gradskim financijama može i mora upravljati bolje te kako je to na čemu će on raditi u budućnosti.

Filipović je rekao da će mu, ako pobijedi - prioritet biti izgradnja tvornice cjepiva za borbu protiv COVID-19. Ne možemo se dovesti u situaciju da čekamo hoće li nam netko isporučiti cjepivo, dodao je.

'Moj je prioritet i podizanje transparentnosti te odgovorno upravljanje javnim financijama', naglasio je i dodao kako želi grad u kojem će najbolji pobjeđivati, a najslabiji imati pomoć i biti zaštićeni.