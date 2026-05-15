FBI traži američku obavještajku koja je pomagala Iranu: Nude 200.000 dolara

U optužnici se navodi da je Witt od siječnja 2012. do svibnja 2015. surađivala s Irancima kako bi pružila 'dokumente i informacije povezane s nacionalnom obranom Sjedinjenih Država, s namjerom i razlogom vjerovati da će se oni koristiti na štetu SAD-a i u korist Irana'.

FBI nudi 200.000 dolara za informacije koje bi pomogle dovesti do uhićenja bivše obavještajke američkog zrakoplovstva Monice Witt. Ona je optužena još 2019. godine za špijunažu u korist Irana, piše CNN. Federalci tvrde da ona "vjerojatno i dalje podržava zlonamjerne aktivnosti" Irana. "FBI nije zaboravio i vjeruje da u ovom kritičnom trenutku iranske povijesti postoji netko tko zna nešto o njezinu boravištu. FBIvas želi čuti kako biste nam pomogli uhititi Witt i privesti je pravdi", izjavio je u priopćenju Daniel Wierzbicki, specijalni agent zadužen za Protuobavještajni i kibernetički odjel terenskog ureda FBI-a u Washingtonu, vjerojatno aludirajući na aktualne napetosti između SAD-a i Irana.

Ključne informacije Witt je bivša protuobavještajna časnica Ureda za specijalne istrage američkog ratnog zrakoplovstva. Između 2003. i 2008. radila je na protuobavještajnim zadacima vezanima uz Bliski istok. Tadašnji pomoćnik državnog odvjetnika John Demers 2019. godine je tvrdio da je Iran ciljao i regrutirao Witt. Ona je prebjegla u Iran 2013. godine te navodno otkrila postojanje "visoko povjerljivog programa prikupljanja obavještajnih podataka" te identitet jednog američkog obavještajnog časnika, "čime je ugrozila život te osobe".