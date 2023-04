Europski parlament predlaže Akt o umjetnoj inteligenciji: 'Želimo zaštititi građane, ali i poticati inovacije'

Sada su u tijeku pregovori o Aktu o umjetnoj inteligenciji između europskih institucija.

Predlaže se da tvrtke koje proizvode generativne AI alate kao što je ChatGPT imaju obvezu otkriti jesu li koristile materijal zaštićen autorskim pravima u svojim sustavima.

Zakonodavci su nastojali pronaći ravnotežu između poticanja inovacija i zaštite temeljnih prava građana.

To je dovelo do toga da su različiti AI alati klasificirani prema njihovoj percipiranoj razini rizika: od minimalnog do ograničenog, visokog i neprihvatljivog.

Visokorizični alati neće se zabranjivati, ali će se od tvrtki zahtijevati visoka transparentnost u poslovanju.