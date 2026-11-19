Prema tim navodima, zaposlenici Destinusa već su prije tri godine boravili u Ukrajini , gdje nisu samo testirali tehnologiju nego su navodno i sami upravljali bespilotnim letjelicama tijekom vojnih aktivnosti.

No istraživanje nizozemskog lista NRC , sugerira da je njezina povezanost s ukrajinskim vojnim operacijama znatno starija i potencijalno izravnija nego što se dosad znalo.

Nizozemska kompanija Destinus našla se u središtu pozornosti nakon što je objavila da su njezini projektili RUTA korišteni tijekom nedavnog ukrajinskog napada na Krimski most.

Nizozemska tvrtka povezana s napadom na Krimski most: Njezini zaposlenici navodno i sami sudjelovali u borbama

Testiranje u Harkivu i incident u Rusiji

Prema NRC-u, zaposlenici kompanije otputovali su u Harkiv u lipnju 2023. kako bi testirali bespilotne letjelice. Jedna od njih navodno je tijekom testiranja ušla u ruski zračni prostor.

Istog jutra bespilotna letjelica pogodila je stambenu zgradu u ruskom Voronježu, pri čemu su ozlijeđene tri osobe.

Međutim, nije utvrđeno kamo je točno letjela letjelica koju je testirao Destinus, niti postoji potvrda da je upravo ona pogodila zgradu u Voronježu.

Zaposlenici navodno pokušavali obarati ruske dronove

Nizozemski javni servis NOS prenosi i navode da su zaposlenici Destinusa u Ukrajini testirali presretačke dronove Hornet.

Prema istraživanju NRC-a, tim su letjelicama navodno pokušavali obarati ruske dronove Shahed, kojima Moskva redovito napada ukrajinske ciljeve.

Upravo je taj dio istraživanja izazvao posebnu pozornost pravnih stručnjaka. Naime, postoji važna razlika između proizvodnje i isporuke oružja te neposrednog sudjelovanja civilnih zaposlenika u borbenim operacijama.

Pravni stručnjaci upozoravaju na ozbiljne posljedice

Nizozemsko Ministarstvo obrane za NRC je pojasnilo da se uporaba oružanog sustava protiv strane u oružanom sukobu može smatrati izravnim sudjelovanjem u neprijateljstvima.

Profesor vojnog prava Marten Zwanenburg sa Sveučilišta u Amsterdamu i Nizozemske obrambene akademije upozorava da bi lov na neprijateljske dronove ili gađanje vojnih ciljeva mogao predstavljati upravo takvu aktivnost.

Prema međunarodnom humanitarnom pravu, civili uživaju zaštitu od izravnih napada, ali je gube tijekom razdoblja u kojem izravno sudjeluju u neprijateljstvima.

Moskva već postavlja pitanja Haagu

Rusija je reagirala nakon što je Destinus javno potvrdio da su njegovi projektili sudjelovali u napadu na Krimski most. Rusko veleposlanstvo postavilo je pitanje uključuje li se time Nizozemska u sukob.

Takva reakcija dodatno je povećala političku osjetljivost slučaja, osobito nakon objave NRC-ova istraživanja o aktivnostima zaposlenika kompanije na ukrajinskom teritoriju.

Destinus odbacuje optužbe

Izvršni direktor Destinusa Mihail Kokorič odbacio je tvrdnje da kompanija provodi vojne operacije. U razgovoru za NRC upozorio je da bi objavljivanje pojedinih informacija moglo ugroziti sigurnost tvrtke i njezinih zaposlenika.

Poručio je da od novinara očekuje točno i odgovorno izvještavanje, osobito kada bi objavljeni detalji mogli ugroziti ljudske živote.

Na pitanje o navodnom gađanju ciljeva na ruskom teritoriju odgovorio je da ukrajinska vojska samostalno bira ciljeve i donosi odluke o vojnim operacijama. Destinus, prema njegovim riječima, pruža isključivo tehničku podršku u skladu s ugovorima.

'Koristili su letjelice bez aktivnog tereta'

Kokorič se osvrnuo i na navode o pokušajima presretanja ruskih dronova.

Potvrdio je da su zaposlenici kompanije sudjelovali u aktivnostima u okruženju u kojem je djelovala ukrajinska protuzračna obrana. Međutim, tvrdi da su pritom koristili bespilotne letjelice s neaktivnim teretom te da su djelovali prema uputama ukrajinskog vojnog osoblja.

Time Destinus nastoji povući jasnu granicu između testiranja tehnologije i izravnog sudjelovanja u borbenim operacijama.

Kompanija ističe da zbog sigurnosnih razloga ne može javno odgovoriti na sva pitanja o svojim aktivnostima.

