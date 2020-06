Europska agencija preporučila prvi lijek za oboljele od koronavirusa

Europski regulator uvjetno je u četvrtak odobrio uporabu antivirusnog lijeka remdesivira proizvođača Gilead Sciences Inc. za oboljele od bolesti covida-19, što je prvi lijek koji je dobio preporuku na Starom kontinentu.

Europska agencija za lijekove (The European Medicines Agency, EMA) objavila je u četvrtak da je njezin odbor CHMP (human medicines committee) preporučio primjenu remdesivira u odraslih osoba i djece od 12 godina starosti u kojih dijagnosticirana upala pluća iziskuje primanje kisika (https://bit.ly/3i3O6Ck).

Cijena lijeka u Europi još nije poznata. U Sjedinjenim Državama remdesivir bi mogao stajati do 5.080 po tretmanu, a generički lijek indijskog proizvođača mogao bi se prodavati po cijeni između 5.000 do 6.000 rupija što je od 66,13 do 79,35 dolara.