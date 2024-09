Libanon: U napadima ubijeno 492 ljudi; Izrael: Ti brojevi uključuju i mnoge teroriste

22:44 Široki izraelski zračni napadi na Hezbollah na jugu Libanona usmrtili su najmanje 492 osobe u ponedjeljak, a više od 1.645 je ozlijeđeno, izvijestio je Bejrut. Izrael je upozorio da će napadi na ovu skupinu biti prošireni te su libanonskim civilima upućena upozorenja da napuste područja u kojima se vjeruje da Iranom podržana teroristička skupina skriva oružje.

20:29 Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga (IDF), kontraadmiral Daniel Hagari, izjavio je da je izraelsko ratno zrakoplovstvo danas pogodilo oko 1.300 ciljeva Hezbollaha u Libanonu i da udari još uvijek traju.

Na tiskovnoj konferenciji, Hagari je rekao da su ciljevi uglavnom bile zalihe oružja pohranjene u kućama, uključujući 'krstareće rakete koje mogu doseći stotine kilometara, teške rakete s bojevom glavom od 1.000 kilograma, rakete srednjeg dometa koje dosežu do 200 kilometara, rakete kratkog dometa i naoružane bespilotne letjelice.'

Komentirajući visok broj poginulih u Libanonu, Hagari je izjavio: 'Ti brojevi također uključuju mnoge teroriste koje smo danas ubili, a koji su se nalazili u blizini oružja.' Dodao je da će IDF kasnije objaviti svoje podatke.

20:27 Danas je u Libanonu ubijeno najmanje 356 ljudi, a 1.246 ih je ozlijeđeno otkako je Izrael jutros započeo zračne napade na tu zemlju.

Prvi su pogođeni dijelovi južnog i istočnog Libanona, a u posljednja dva sata dogodili su se dodatni napadi na južno predgrađe Bejruta.

Povećan broj žrtava prijavilo je libanonsko ministarstvo zdravstva. Dodali su da su među ubijenima u ponedjeljak bile 42 žene i 24 djece.

18:20 Meta izraelskog zračnog napada u Bejrutu večeras je viši zapovjednik Hezbollaha Ali Karaki, rekli su sigurnosni izvori izraelskim medijima.

Karaki je šef južnog zapovjedništva Hezbollaha, odgovoran za vojne aktivnosti te terorističke skupine u južnom Libanonu. On je član Vijeća za džihad, najvišeg vojnog tijela Hezbollaha, piše The Times of Israel.

IDF je rekao da će uskoro dati dodatne pojedinosti o "ciljanom udaru". To je četvrti udar IDF-a na Bejrut od početka rata.

17:32 Snimka koja kruži društvenim mrežama prikazuje mjesto pada rakete u palestinskom gradu Deir Istiya na Zapadnoj obali. Hezbollah je lansirao baraž od desetak raketa dugog dometa na Izrael, aktivirajući sirene u nekoliko naselja na Zapadnoj obali istočno od Tel Aviva. Prema IDF-u, rakete su pogodile otvorena područja.