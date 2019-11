Dvjesto i šezdeset državljana BiH i dalje čeka deportaciju iz Sirije

Bosna i Hercegovina dopustit će povratak svim svojim državljanima koji su u sada smješteni u kampovima u Siriji, a bili su povezani s terorističkom organizacijom Islamskom državom (IS), jer je to njena obveza, no počinitelji kaznenih djela povezanih s terorizmom morat će se suočiti s istragom i optužnicama, rekao je u ponedjeljak ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić potvrdivši da je riječ o ukupno 260 bosanskohercegovačkih državljana

On je novinarima u Banjoj Luci rekao kako vlasti u BiH imaju informacije da je je nakon pada tvz. Islamske države (IS) u izbjegličke odnosno zatočeničke kampove u Siriji, u kojima je sada oko 270 tisuća osoba, dospjelo i 260 muškaraca, žena i djece koje vjerojatno imaju bosanskohercegovačko državljanstvo. Od toga je stotinu muškaraca koji su se borili u redovima islamističkih terorističkih organizacija, dok su ostalo žene i djeca. Mektić je kazao kako će žene koje se žele vratiti u BiH biti tretirane sukladno međunarodnim konvencijama, pri čemu će zakonski odgovarati sve one koje su bile pripadnice IS, čak i kako su za islamističke teroriste obavljale samo pomoćne poslove.