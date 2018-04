Dva mjeseca ćemo biti bez zračne luke koja radi cijelu noć?

Zrakoplovi na Tuđmanu neće moći slijetati od 22.35 do 6.35 sati, osim ponedjeljkom i petkom kad će se pista zatvarati od ponoći do 6.35 sati. Znači li to da za vrijeme trajanja radova na zagrebačkom aerodromu traju - Hrvatska neće imati nijednu zračnu luku koja je otvorena cijelu noć?

Od srijede 4. travnja Zračna luka Franjo Tuđman najmanje će dva mjeseca noću biti zatvorena zbog radova na uzletno-sletnoj stazi, Kako donosi Večernji list, dok traju radovi, zrakoplovi na Tuđmanu neće moći slijetati od 22.35 do 6.35 sati, osim ponedjeljkom i petkom kad će se pista zatvarati od ponoći do 6.35 sati. Znači li to da nećemo imati imati nijednu zračnu luku koja je otvorena cijelu noć? Naime, prema Naredbi o vremenu otvorenosti zračnih luka koju izdaje ministar mora, prometa i infrastrukture, samo ZL Franjo Tuđman mora biti otvoren 24 sata.

Upravo ljetos svjedočili smo nesvakidašnjoj situaciji slijetanja aviona u Rim umjesto u Dubrovnik, upravo zato jer oko ponoći nije bila otvorena nijedna zračna luka. Podsjetimo,zrakoplov Croatia Airlinesa na letu iz Zagreba za Dubrovnik u noći između 16. i 17. lipnja se zbog iznenadne bure na dubrovačkom području trebao vratiti u Zagreb, ali je preusmjeren u Rim.