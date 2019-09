Dunja Mazzocco Drvar prognozira sunce: Pred nama je lijepo jesensko vrijeme

Oblaka će biti malo, a u dane vikenda moguća je lokalno i kratkotrajna jutarnja magla, prognozira Dunja Mazzocco Drvar

Puhat će slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u priobalju umjereno jaka bura koja će na burovitim dionicama pod Velebitom i na Kvarneru imati udare do oko 85 kilometara na sat. Temperatura malo viša nego u srijedu ujutro.

U srijedu smo još u Sredozemlju imali dva manja poremećaja od kojih u četvrtak ostaju samo valovi, a u njima i malo oblaka. Prijepodne na istoku i jugu umjereno do pretežno oblačno, a u Posavini i južnoj Dalmaciji može biti i malo kiše. Na zapadu vedrije, ali će se oko izlaska sunca po kotlinama i uz rijeke još zadržavati sumaglica ili magla.

Druga polovina tjedna bit će i sunčanija i toplija od prve, a vikend svakako ljepši od prošloga. Garantira nam to golema Atlantska anticiklona čiji se ogranak preko zapadne Europe prostire k nama, kaže poznata meteorologinja za RTL.

Drugi dio dana u središnjoj Hrvatskoj, Zagorju i Međimurju pretežno sunčan, rijetko gdje uz malo oblaka. Bit će dva do tri stupnja toplije nego danas, 24 do 26 Celzija.

U istočnoj Hrvatskoj oblačnije, a u Posavini i gorju moguć je još pokoji kratkotrajan pljusak. Bez vjetra, toplo uz najviših 25 ili 26 stupnjeva.

U Dalmaciji i popodne postoji mogućnost za još malo kiše, a zatim će se naoblaka polako raskidati i bit će sve više sunca. Puhat će većinom umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će ponovno dosegnuti i 30 Celzija.

U Istri i na Kvarneru gotovo potpuno vedro uz većinom umjerenu buru. Temperatura 27 do 29 Celzija. U gorju malo do umjereno oblačno, suho sa slabim sjeveroistočnim vjetrom i temperaturom i do 3 stupnja višom nego danas.

Do kraja ovog tjedna i početkom novoga lijepo jesensko vrijeme, suho, većinom sunčano. Oblaka će biti malo, a u dane vikenda moguća je lokalno i kratkotrajna jutarnja magla. Jutra ugodna, a danju toplo.

I na Jadranu stabilno, dapače, uz još više sunca i manje oblaka nego na kontinentu. Za vikend bura, nešto izraženija u nedjelju, a u novom tjednu zapuhat će vjetrovi stabilnoga vremena, noću burin, a danju maestral. temperature bez promjene.

Ovakvo vrijeme povoljno je za dozrijevanje jesenskih kultura i sve aktualne radove na otvorenom, a i biometeorolozi potvrđuju da je pred nama ugodno razdoblje. Još sutra u prijepodnevnim satima, na krajnjem istoku i jugu zemlje moguće su manje tegobe kod vrlo osjetljivih meteoropata. U drugom dijelu dana tegobe će slabiti i u cijeloj zemlji ne bi trebalo biti poteškoća uzrokovanih vremenom.